Eurowizja Junior 2021: Kto wystąpi? Znamy skład polskiego jury, są niespodzianki! [DATA, ZASADY, KIEDY I GDZIE OGLĄDAĆ, TRANSMISJA]

We wrześniu TVP rozpocznie emisję nowych odcinków "Szansy na sukces", w której wyłoniony zostanie polski reprezentant na tegoroczną Eurowizję Junior. Kto wybierze następcę Roksany Węgiel i Viki Gabor, które wygrały ten konkurs?

Uczestników programu "Szansa na sukces. Eurowizja Junior 2021" oceniać będą m.in. Viki Gabor i Maryla Rodowicz AKPA

Przypomnijmy, że Eurowizja Junior 2020 odbyła się 29 listopada w studiu TVP w Warszawie. To efekt wygranej Viki Gabor w poprzednim konkursie w Gliwicach. Był to drugi triumf Polski z rzędu w tym konkursie, bo w 2018 r. Eurowizję dla Dzieci wygrała Roksana Węgiel.



W związku z pandemią koronawirusa, część nadawców zdecydowała się wycofać z tegorocznego konkursu (mowa o m.in. Portugalii, Włoszech, Irlandii, Walii, Albanii i Australii). Ostatecznie do rywalizacji stanęło 12 uczestników.

Polskę reprezentowała 10-letnia wówczas Ala Tracz, która wykonała piosenkę "I'll be standing". Autorami nagrania są Gromee (muzyka) i jego żona Sara Chmiel-Gromala, wokalistka grupy Łzy (tekst - sprawdź! ).

Laureatką Eurowizji Junior 2020 została 11-letnia Valentina z Francji z piosenką "J'imagine". Ala Tracz ostatecznie zajęła 9. miejsce w klasyfikacji generalnej.

Konkurs w Warszawie prowadzili Ida Nowakowska, Małgorzata Tomaszewska i Rafał Brzozowski.

Eurowizja Junior 2020: Konferencja przed startem konkursu

Szansa na Sukces. Eurowizja Junior 2021: Kiedy i gdzie oglądać?

Teraz TVP ujawniła pierwsze szczegóły polskich preselekcji do Eurowizji Junior 2021. Konkurs odbędzie się w tym roku wyjątkowo późno, bo dopiero 19 grudnia 2021 r. Widowisko zostanie zorganizowane w La Seine Musicale w Paryżu (Francja).

Polski reprezentant podobnie jak w ubiegłych latach zostanie wyłoniony w telewizyjnym programie "Szansa na sukces. Eurowizja Junior 2021". Od 5 września na antenie TVP2 zostaną pokazane cztery odcinki - trzy półfinały (w każdym z nich wystąpi po siedmiu uczestników) oraz finał (26 września).

Eurowizja Junior 2021: Kto weźmie udział?

Za nami etap castingowy, w którym wzięło udział ok. 40-60 osób. Według informacji serwisu eurowizja.org, znalazła się wśród nich Marianna Józefina Piątkowska, która startowała w konkursie w 2019 roku i przez dwa lata ogłaszała wyniki głosowania polskiego jury. Nie wiadomo za to, czy w "Szansie na sukces" pojawi się Sara Egwu-James, zwyciężczyni ostatniej edycji "The Voice Kids" (do tej pory uczestnicy tego show często próbowali swoich sił w eliminacjach do Eurowizji Junior).

Młodych uczestników oceniać będą Maryla Rodowicz (była już jurorką podczas eliminacji do Eurowizji), Ida Nowakowska (popularna prezenterka TVP, która prowadziła Eurowizję Junior w 2019 i 2020 roku; podawała także polskie punkty podczas dorosłej Eurowizji 2021), Viki Gabor (laureatka Eurowizji Junior 2019) oraz Ala Tracz, która reprezentowała Polskę w konkursie w 2020 r.

Eurowizja Junior 2020: Prowadzący i Viki Gabor

Polskiego reprezentanta na Eurowizję Junior 2021 wybierze komisja powołana przez organizatora, a także widzowie w głosowaniu SMS. W przypadku remisu decydujące są głosy jury.

Eurowizja Junior 2020: Alicja Szemplińska i Ida Nowakowska na scenie