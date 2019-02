Eurowizja 2019: Szymon Wydra jako Carpe Diem. Zobacz teledysk "Higher Aims"

Poniżej możecie zobaczyć prezentowany pod skróconym szyldem Carpe Diem teledysk do utworu "Higher Aims". To propozycja Szymona Wydry i jego kolegów na Konkurs Piosenki Eurowizji 2019.

Utwór "Higher Aims" prezentuje cięższe oblicze, dlatego muzycy postanowili go wydać pod skróconą nazwą Carpe Diem.

"Idziemy po swoje" - zapowiada Szymon Wydra, wokalista zespołu Szymon Wydra & Carpe Diem, na którego czele stoi od 1992 roku.

"Absolutnie o tamtym zespole nie zapominamy, zamierzamy po prostu funkcjonować dwutorowo, pod dwoma szyldami. To dla nas nowy początek. Mamy pomysły na więcej kawałków w tym stylu i nie zawahamy się ich użyć!" - podkreśla Szymon Wydra.

"Higher Aims" to ich propozycja na Konkurs Piosenki Eurowizji 2019 (naszego reprezentanta wyłoni komisja wewnętrzna TVP na początku lutego). Nagranie trafiło też na ścieżkę dźwiękową brytyjskiego filmu Michaela Morrisa "MERCS. Moonsamy".

Pozytywne opinie pod klipem pojawiają się z takich krajów, jak m.in. Meksyk, Włochy, Rosja i USA. Twórcy dodają, że "Higher Aims" już znalazł swoich słuchaczy także w Europie, Australii, Kanadzie czy Indiach.

Tekst do "Higher Aims" napisał Waldemar Maciąg, znany jako Father V. To... proboszcz z diecezji Orlando na Florydzie, a prywatnie dobry znajomy zespołu Carpe Diem.

"Ma duszę rockandrollowca i łamie wszelkie stereotypy" - mówi Zbyszek Suski, gitarzysta zespołu i współtwórca muzyki do "Higher Aims" (z Szymonem Wydrą i Jarosławem Suskim).

Dzięki swojej muzycznej pasji ksiądz Waldemar bierze udział w różnych projektach dla Hard Rock Cafe, a także utrzymuje kontakty towarzyskie z gwiazdami światowego formatu, w tym z muzykami grupy Kiss.

Father V. sam zaproponował muzykom Carpe Diem współpracę, dlatego też wysłali mu oni jedną ze swoich kompozycji o zdecydowanie rockowym, niemal metalowym brzmieniu.

Kiedy "Higher Aims" został nagrany, za pośrednictwem duchownego usłyszał go Nigel Lowe (twórca muzyki do filmów w Hollywood), który następnie przedstawił piosenkę Michaelowi Morrisowi, reżyserowi filmu "MERCS. Moonsamy", niekomercyjnej produkcji z pogranicza kina akcji, komiksu, czarnej komedii i science-fiction, która swoją premierę będzie miała już w lutym. Tytułowi MERCS to najemnicy stojący w obronie wyższych wartości i ratujący ludzkość przed upadkiem.

Pierwszy film o ich przygodach, nakręcony w 2017 roku, zdobył kilka wyróżnień. Druga część prezentowana będzie na festiwalach filmowych na całym świecie, a także podczas tegorocznego EXPO.

Szymon Wydra z kolegami już kolejny raz próbuje swoich sił w polskich preselekcjach do Eurowizji - swoje propozycje zgłaszali bez powodzenia w 2006 i 2017 r.



