Eurowizja 2019: Margaret chce reprezentować Szwecję. Sprawdź zapowiedź "Tempo"

9 lutego odbędzie się drugi półfinał konkursu Melodifestivalen, w którym Szwedzi wyłonią swojego reprezentanta na Eurowizję. Po raz drugi swoich sił w szwedzkich eliminacjach spróbuje Margaret, która zaśpiewa nowy utwór "Tempo". Na razie artystka zaprezentowała tylko jego fragment.

Melodifestivalen to konkurs mający na celu wyłonić szwedzkiego reprezentanta na Eurowizję. Kilkuczęściowa konkurencja rozpoczęła się 2 lutego. Podczas drugiego półfinału, który odbędzie się 9 marca w Malmö, wystąpi polska wokalistka Margaret. Nasza rodaczka swoich sił w Melodifestivalen próbuje już po raz drugi. W ubiegłym roku starała się o reprezentowanie Szwecji na Eurowizji z piosenką "In My Cabana". Dotarła wtedy do wielkiego finału, w którym zajęła siódme miejsce. W tym roku Margaret do konkursu zgłosiła się z utworem "Tempo".

Namiastkę tego, jak brzmi najnowsza piosenka Margaret można posłuchać tutaj. Piosenkę napisali Anderz Wrethov, Jimmy Jansson, Laurell Barker i Sebastian von Koenigsegg. Anderz Wrethov jest jednym z autorów takich hitów polskiej wokalistki jak "Cool Me Down", "What You Do" czy "In My Cabana", a także piosenki "Fuego" Eleni Foureiry, która w ubiegłym roku zajęła 2. miejsce w konkursie Eurowizji w Lizbonie.

W drugim półfinale w Malmö rywalami Polki będą: Andreas Johnson, Malou Prytz, Oscar Enestad, Jan Malmsjö, Vlad Reiser, Hanna Ferm & LIAMOO. Z siedmiu prezentowanych piosenek dalej przejdą dwie, a kolejne dwie wezmą udział w koncercie drugiej szansy.

Melodifestivalen zorganizowany jest jako seria koncertów, z których finalnie wyłaniany jest reprezentant na Eurowizję. W konkursie bierze udział 28. uczestników, których podzielono na cztery półfinały. Z każdego do finału awansuje dwoje artystów, którzy są wybierani poprzez głosowanie publiczności. Wykonawcy, którzy zajmą trzecie i czwarte miejsca walczą w koncercie drugiej szansy – Andra Chansen.



Podczas zeszłorocznej rywalizacji Margaret awansowała do finału właśnie dzięki koncertowi drugiej szansy. Wielki finał Melodifestivalen, podczas którego wystąpi dwunastu najlepszych uczestników, odbędzie się 9 marca 2019 roku. Zwycięzcę wybiorą widzowie oraz międzynarodowe jury.