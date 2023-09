Teledysk, który powstał do "Hold Your Head Up", to wgląd w dokument, nad którym muzycy Europe pracowali razem z reżyserem Craigiem Hooperem (m.in. Deep Purple, Saxon). Film zatytułowany po prostu "Europe - The Movie" opowie historię zespołu od powstania po dzień dzisiejszy, pokazując drogę do sukcesu w połowie lat 80. (wielki hit "The Final Countdown"), przez ciężkie czasy i złamane serce, powrót z płytą "Start from the Dark" i obecne sukcesy, jakie osiągnęła formacja. Premiera produkcji jest zapowiedziana na początek 2024 roku.



"Hold Your Head Up" został nagrany w sierpniu w Atlantis Studios w Sztokholmie z producentem Klasem Åhlundem (m.in. Ghost, Robyn). Jest to mocny, szybki rockowy utwór z elementami przypominającymi wczesne płyty Europe. Utwór został zmiksowany przez Stefana Glaumanna (m.in. Rammstein, Def Leppard), który pracował z zespołem także przy płycie "Secret Society".



"To szybki, napędzany gitarą, rockowy utwór opowiadający o przetrwaniu w trudnych czasach i wpływie, jaki wywarł na mnie mój ojciec, abyśmy zawsze dawali z siebie wszystko i wytrwali w ciężkich momentach" - opowiada wokalista Joey Tempest.

"Minęło sześć lat od naszej ostatniej płyty 'Walk The Earth', którą nagraliśmy w Abbey Road Studios i teraz świetnie się bawiliśmy w studiu z producentem Klasem Åhlundem. Naprawdę stworzył głodny tworzenia, zaangażowany zespół, który jest gotowy na kontynuowanie niesamowitej podróży. Nie możemy się doczekać, aż zagramy tę piosenkę podczas trasy i zamieścimy ją na naszym następnym albumie. Jesteśmy bardzo dumni z tego kawałka" - dodaje.

Europe - nie tylko "The Final Countdown"

Szwedzi największe sukcesy odnieśli za sprawą tytułowego utworu z albumu "The Final Countdown". Sukcesy na listach przebojów odnosiły też takie utwory, jak "Carrie" czy "Rock the Night". Sama płyta "The Final Countdown" tylko w Stanach Zjednoczonych sprzedała się w ponad 3-milionowym nakładzie (potrójna platyna) - na całym świecie nabywców znalazło osiem mln egzemplarzy.

Grupa zawiesiła działalność na ponad dekadę - powrót na dobre zespół (w pięcioosobowym, najsłynniejszym składzie, bez gitarzysty Kee Marcelo) ogłosił w październiku 2003 roku. Do pracy nad nowym albumem "Start from the Dark" (2004) muzycy ponownie zaprosili Kevina Elsona, który zajmował się brzmieniem "The Final Countdown". Nowy materiał, zdecydowanie bardziej rockowy, był dowodem, że grupa nie przespała ostatnich dwóch dekad. Wokalista Joey Tempest z kolegami podkreślali, że właściwie traktują "Start from the Dark" jako nowe otwarcie, drugi debiut.

Od tej płyty regularnie co dwa-trzy lata ukazują się kolejne albumy sygnowane nazwą Europe - "Secret Society" (2006), "Last Look at Eden" (2009), "Bag of Bones" (2012), "War of Kings" (2015) i "Walk the Earth" (2017).

Dodajmy, że w czerwcu 2022 r. Szwedzi zagrali u boku Whitesnake w Tauron Arenie Kraków.