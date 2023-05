Eternity: Album "Mundicide" gotowy. Kiedy premiera?

Okładkę nowego dokonania Eternity zaprojektował Maggotmeister / All Things Rotten, czyli chorwacki artysta Andrej Bartulović.

Dodajmy, że liderem zespołu z Oslo jest śpiewający multiinstrumentalista Eternity, któremu towarzyszą na żywo znani z Conjuration, Nocturnal Breed i Nuctemeron basista V. Fineidet i perkusista T. Ødegaard, a także gitarzysta J. Røe.

Następcę albumu "To Become The Great Beast" (2019 r.) wyda niderlandzka Soulseller Records, która zaplanowała premierę "Mundicide" na 7 lipca. Materiał dostępny będzie w dwu kolorach na winylu, w wersji CD oraz drogę elektroniczną.

Z premierową kompozycją "Journey Towards The Darkside" Eternity możecie się zapoznać poniżej:

Wideo ETERNITY - JOURNEY TOWARDS THE DARKSIDE (OFFICIAL TRACK PREMIERE)

Na płycie "Mundicide" usłyszymy osiem utworów. Oto ich tytuły:

1. "Journey Towards The Darkside"

2. "Under The Gaze Of The King"

3. "Mundicide"

4. "Hymn"

5. "Gunmetal Sky"

6. "Pest! Frykten I Den Andres Oye"

7. "O Discordia"

8. "The Seventh Seal".