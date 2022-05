Eric Clapton powrócił na scenę 7 maja. Koncertem w legendarnym Royal Albert Hall w Londynie rozpoczął swą kolejną trasę koncertową - tym razem podczas niej odwiedzi kraje Europy.

W setliście muzyka nazywanego "bogiem gitary" nie zabrakło niespodzianek. Piosenka otwierająca koncert, "Lead Me To The Water", była hołdem w stronę przyjaciela Claptona, wokalisty Procol Harum Gary'ego Brookera. Muzyk odszedł w lutym tego roku, dlatego wybrał ten utwór z repertuaru kolegi z 1982 roku. W tle mogliśmy podziwiać zdjęcie zmarłego muzyka.

W repertuarze nie zabrakło niespodzianek - m.in. rzadko granej w ostatnich latach elektrycznej wersji piosenki "Layla", czy przebojów grupy Cream - "White Room" oraz "Badge". W sumie wykonał kilkanaście utworów z niemal każdego okresu swojej kariery, także akustyczny set z utworami "Tears In Heaven" czy "Layla".

Były to pierwsze dwa koncerty Erica Claptona w Europie od niemal trzech lat - ostatni raz pojawił się w Londynie dosłownie w przededniu wybuchu pandemii, by upamiętnić Gingera Bakera. W ubiegłym roku zagrał krótką trasę koncertową po USA, a w marcu tego roku zagrał pierwszy koncert w Bahrajnie.

Setlista koncertu:

1. "Lead Me to the Water"

2. "Key to the Highway"

3. "Pilgrim"

4. "River of Tears"

5. "I Shot the Sheriff"

6. "White Room"

7. "Heart of a Child" (akustycznie)

8. "Nobody Knows You When You're Down and Out" (akustycznie)

9. "Smile" (akustycznie)

10. "Layla" (akustycznie)

11. "Tears in Heaven" (akustycznie)

12. "Badge"

13. "Wonderful Tonight"

14. "Crossroads"

15. "Little Queen of Spades"

16. "Layla"

17. "High Time We Went" (bis)



W ostatnim czasie gitarzysta wydał kilka piosenek stworzonych w duecie z Vanem Morrisonem - "The Rebels", "Stand and Deliver", a także solowy singel "Heart of A Child". Wszystkie utwory dotyczyły aktualnych spraw społecznych i pandemii. Choć na legendarnego muzyka spadła fala krytyki, to on przyznawał, że dzięki społecznemu zaangażowaniu udało mu się w sobie "rozpalić ogień, który przez długi czas był 'uśpiony'".



Uwielbiany gitarzysta podczas najbliższej trasy niestety nie zagra koncertu w Polsce. Po raz ostatni pojawił się w naszym kraju podczas "Life Festival Oświęcim 2014". Najbliżej będzie można go posłuchać w czeskiej O2 Arenie w Pradze, 5 czerwca 2022 roku.