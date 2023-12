Epicko i ogniście. Co już wiemy o nowej płycie Leaves' Eyes przed koncertami w Polsce?

Zgodnie z tradycją płytę "Myths Of Fate" wyprodukował w całości w swoim Mastersound Studio Alexander Krull, lider Leaves' Eyes, a także założyciel i frontman Atrocity.

Nowy album Leaves' Eyes trafi do sprzedaży 22 marca 2024 roku w barwach AFM Records. Wytwórnia z Hamburga szykuje m.in. edycję winylową, CD w digipacku oraz limitową odsłonę z bonusową płytą z utworami w wersjach orkiestralnych.



Przypomnijmy, że Leaves' Eyes zobaczymy w Krakowie (Kamienna12, 8 kwietnia 2024 r.), Warszawie (Hydrozagadka, 9 kwietnia) i Gdańsku (Drizzly Grizzly, 10 kwietnia) w tamach trasy po Europie, na której towarzyszyć będą im dwie międzynarodowe formacje: powermetalowy NorthTale oraz Catalyst Crime spod znaku symfonicznego metalu.



Dodajmy, że aktualne szeregi Leaves' Eyes uzupełniają pochodząca z Finlandii wokalistka Elina Siirala oraz czterech muzyków figurujący również w składzie Atrocity, czyli holenderski perkusista Joris Nijenhuis, gitarzyści Micki Richter i Luc Gebhardt oraz basista Andre Nasso.



Nakręcony z rozmachem wideoklip do wydanego 1 grudnia singla "Forged By Fire" Leaves' Eyes możecie zobaczyć poniżej:



Clip Leaves' Eyes Forged by Fire

Leaves' Eyes - szczegóły płyty "Myths Of Fate" (tracklista):

1. "Forged By Fire"

2. "Realm Of Dark Waves"

3. "Who Wants To Live Forever"

4. "Hammer Of The Gods"

5. "In Eternity"

6. "Fear The Serpent"

7. "Goddess Of The Night"

8. "Sons Of Triglav"

9. "Elder Spirit"

10. "Einherjar"

11. "Sail With The Dead".