Leaves' Eyes w ramach trasy "Myths of Fate" zaprezentują się w Krakowie (Kamienna12, 8 kwietnia 2024 r.), Warszawie (Hydrozagadka, 9 kwietnia) i Gdańsku (Drizzly Grizzly, 10 kwietnia). Bilety na koncerty trafią do sprzedaży 8 grudnia od godz. 11.



Dotychczasowy dorobek międzynarodowej formacji dowodzonej od 2003 r. przez gitarzystę, kompozytora i producenta Alexandra Krulla zamyka ósma płyta "The Last Viking" z października 2020 r. W kompozycji "Black Butterfly" zaśpiewała gościnnie Clémentine Delauney, francuska wokalistka Visions Of Atlantis i była członkini austriackiej formacji Serenity.

Dodajmy, że u boku lidera obecnie występują pochodząca z Finlandii wokalistka Elina Siirala, holenderski perkusista Joris Nijenhuis, gitarzysta Micki Richter i basista Andre Nasso. Ostatnia trójka znajduje się również w składzie niemieckiej metalowej grupy Atrocity, której liderem również jest Alexander Krull.

W roli supportów zagrają NorthTale z USA (power metal) oraz międzynarodowy skład Catalyst Crime, który swoją twórczość określa jako filmowy symfoniczny metal.



Z teledyskiem do premierowej kompozycji "Dark Love Empress" Leaves' Eyes możecie się zapoznać poniżej: