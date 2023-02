"It Hurts" jest kolejnym - po "(pls) set me on fire" - singlem z nadchodzącego albumu Enter Shikari . Niesie ze sobą wezwanie do zmiany naszego światopoglądu i ponownej oceny sposobu, w jaki sami siebie oceniamy - a wszystko to w intensywnym wyścigu do mety.

"'It Hurts' przyszedł do mnie we śnie. Dosłownie. Melodia, akordy i w pełni sformułowany refren były częścią snu, który na szczęście pozostał ze mną, kiedy się obudziłem. Chowałem się pod kołdrą o 3 nad ranem, śpiewając go do mojego telefonu, ku wielkiemu zdziwieniu mojej dziewczyny" - wyjaśnia Rou Reynolds, wokalista i producent Enter Shikari.

Clip Enter Shikari It Hurts

"Lirycznie 'It Hurts' traktuje o wytrwałości i znaczeniu przeformułowania porażki jako owocnej i w rzeczywistości kluczowej drogi do postępu. Społeczeństwo uczy nas, że powinniśmy unikać i krytykować porażki, podczas gdy porażka i uczciwe błędy mogą w rzeczywistości dać nam wgląd, który oświetla nam drogę naprzód. W rzeczywistości powinniśmy nauczyć się, że samo próbowanie czyni nas więcej niż wystarczającymi" - dodaje.

W ramach promocji nowego materiału Brytyjczycy ruszą w trasę po USA i Europie, zagrają także specjalną serię koncertów rezydencyjnych w swojej ojczyźnie. Wiele biletów zostało wyprzedanych w ciągu kilku sekund w przedsprzedaży.

"Trudno jest zrobić coś ciekawego z dzisiejszymi występami na żywo. Chcieliśmy zrobić coś innego. Staniemy się lokalnym zespołem w pięciu głównych miastach w Wielkiej Brytanii. Koncerty ewoluować będą za każdym razem, gdy będziemy wracać w to samo miejsce" - zapowiada Rou Reynolds.