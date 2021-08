Enslaved zarejestrowali nową EP-kę "Caravan To The Outer Worlds"

EP-ka, o której mowa, będzie mieć swą premierę 1 października pod banderą Nuclear Blast Records (CD, cyfrowo, limitowana wersja winylowa).



"Caravans To The Outer Worlds", "Intermezzo I: Lonnlig. Gudlig", "Ruun II - The Epitaph" i "Intermezzo II: The Navigator" - to cztery kompozycje, które usłyszymy na świeżym materiale Norwegów.



"Utgard", ostatnia studyjna płyta Enslaved, trafiła do sprzedaży pod koniec 2019 roku.



Teledysk do tytułowego utworu z EP-ki "Caravans To The Outer Worlds" Enslaved możecie zobaczyć poniżej:

