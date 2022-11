Enslaved: Sprawdź singel z nowej płyty "Heimdal"

"Heimdal" będzie 16. studyjnym longplayem norweskich vikingmetalowców, którzy rozpoczęli swą przygodę z muzyką dobre 30 lat temu.

Album, wyprodukowany przez członków Enslaved, zmiksował Jens Bogren w szwedzkim studiu Fascination Street. Za mastering odpowiadał Tony Lindgren.

Nowa płyta Norwegów będzie mieć swą premierę 3 marca 2023 roku nakładem niemieckiej Nuclear Blast Records. Materiał dostępny będzie w wersji CD, jako dwupłytowy album winylowy, cyfrowo oraz w wersji z bonusowym utworem “Gangandi" i koncertem "Otherworldly Big Band Experience" z 2021 roku (Blu-ray).

Do wspomnianego singla "Congelia" powstał teledysk, który możecie zobaczyć poniżej:

Clip Enslaved Congelia

Enslaved - oto program albumu "Heimdal" (tracklista):

1. "Behind The Mirror"

2. "Congelia"

3. "Forest Dweller"

4. "Kingdom"

5. "The Eternal Sea"

6. "Caravans To The Outer Worlds"

7. "Gangandi"

8. "Heimdal".