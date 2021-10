Enrique Iglesias poznał się z byłą już tenisistką Anną Kurnikową w 2001 roku na planie teledysku "Escape". Para podczas zdjęć zakochała się w sobie i jest ze sobą od tamtego czasu.

Sam teledysk również nie przeszedł bez echa. Widzimy w nim bowiem namiętnie całujące się gwiazdy.

W 2017 roku Kurnikova i Iglesias zostali rodzicami bliźniąt - Nicolasa i Lucy. W 2020 roku na świat przyszło ich trzecie dziecko - córka Mary.



Clip Enrique Iglesias Escape

Wokalista w radiu SiriusXM zdradził, jak jego 3,5 letnie dzieci zareagowały na teledysk do utworu "Escape"

Reklama

"Wiem, że moje dzieci widziały ten teledysk. I dodały dwa do dwóch. Za każdym razem, gdy słyszą jakąś z moich piosenek, rozpoznają mój głos. Ale kiedy oglądają teledysk, trochę ich to zbija z tropu. Pytają ‘co robi tam mama?’, w domyślę chodzi im, co robi ze mną. Potem pytały kiedy to było. Niesamowicie patrzeć na wyraz ich twarzy. To całkiem fajne" - tłumaczył.

Enrique Iglesias kończy z wydawaniem płyt. Co dalej z jego karierą?

Przypomnijmy, że we wrześniu Iglesias ujawnił, iż płyta "Final (vol.2)" będzie jego ostatnim albumem studyjnym. Wokalista nie zamierza jednak kończyć kariery - skupi się na nagrywaniu pojedynczych singli oraz koncertowaniu.

Clip Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Enrique Iglesias Can You Hear Me