Ennio Morricone nie żyje. Legendarny kompozytor miał 91 lat

W wieku 91 lat zmarł Ennio Morricone, włoski kompozytor i dyrygent - podały w poniedziałek (6 lipca) włoskie media.

Ennio Morricone nie bez powodu jest zdobywcą niezliczonej ilości wyróżnień i nagród - BAFTA, Grammy, Złotych Globów i Oscara - za całokształt twórczości.

Włoch był legendą muzyki filmowej i inspiracją artystów tworzących ścieżki dźwiękowe, ale także artystów popowych, rockowych, a nawet metalowych.

Maestro miał wkład w karierę przedstawicieli muzyki rozrywkowej. Komponował dla Jimmy'ego Fontany, zespołu Pet Shop Boys, Paula Anki, Morrisseya, Françoise Hardy, Rity Pavone, oraz Hayley Westenry. Współpracował z Andreą Bocellim, Danielem Luppim, Nicolą Piovanim i przyjacielem Brunonem Nicolai.



Kompozycje Ennio Morricone doceniają i często reinterpretują, artyści wszystkich gatunków muzycznych - od znanych zespołów, jak Metallica, Gorillaz, Muse czy The Ramones, przez wybitnych wokalistów jak Bruce Springsteen i Celine Dion, po raperów i DJ-ów.

Kompozytor ma w swoim dorobku aż pięćset trzydzieści kompozycji. Jego dziełem jest muzyka do takich filmów jak m.in. "Pewnego razu na Dzikim Zachodzie" i "Dawno temu w Ameryce" Sergio Leone, "Cinema Paradiso" Giuseppe Tornatore, "Nietykalni" Briana De Palmy i "Misja" Rolanda Joffe.

