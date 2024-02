Jak czytamy w oficjalnym opisie fabuły filmu "Baśka", będzie to opowieść o zbliżającej się do czterdziestki kobiecie (w tej roli Małgorzata Socha), która ma wszystko, czego pragnęła: męża Kacpra (Piotr Głowacki), troje dzieci, małą firmę cateringową i piękny dom. Jest szczęśliwa, aż do momentu, kiedy zadaje sobie pytanie "Czy stać ją jeszcze na coś więcej?". Gdy w pracy spotyka przystojnego i znanego choreografa Jima (Mikołaj Roznerski), jej życie staje na głowie.

Jim pomaga Baśce zdobyć nowych klientów i jej firma rozkwita. Rozkwita też i Baśka. Cierpi jednak na tym jej życie domowe. Na dodatek Kacper zaczyna podejrzewać Baśkę o romans i żąda rozwodu. Baśka musi podjąć decyzję, czy chce rozpocząć życie na nowo, czy wrócić do tego, co budowała przez lata.

Enej i nowa płyta "Vesna". Kiedy premiera?

Promujący ten film utwór "Światy dwa" ( sprawdź! ) w wykonaniu grupy Enej, zdaniem twórców idealnie wpasował się historię Baśki. To opowiedziana z nutą sarkazmu, ale i empatii historia komentująca sytuację współczesnych kobiet, od których świat wymaga czasem całkiem przeciwstawnych postaw. Kompozycja znajdzie się również na nowej płycie zespołu Enej zatytułowanej "Vesna" (premiera 1 marca).

Małgorzata Socha ma na koncie występy w klipach "Jeszcze o nas" Łukasza Zagrobelnego i "Aneta" Sławomira.



Clip Enej Światy dwa

Nieznana jest jeszcze dokładna data premiery filmu "Baśka". Ma on zadebiutować jesienią bieżącego roku.

Reżyserem i autorem scenariusza "Baśki" jest Marcin Ziembiński ("Jestem M. Misfit"). W pozostałych rolach występują Olga Sarzyńska, Wiktoria Gąsiewska, Dorota Kolak oraz Justyna Zielińska.

Wraz z premierą płyty "Vesna", grupa Enej wyruszy w trasę koncertową. Do 29 lutego można jeszcze zamawiać limitowaną edycję tej płyty z podwójnym biletem na specjalny koncert zorganizowany tylko dla fanów, którzy kupią ją w przedsprzedaży. "Vesna" to piąty, autorski album w dorobku zespołu Enej. Na płycie znajdzie się wszystko to, do czego przyzwyczaił zespół przez ponad dwie dekady działalności. Można więc spodziewać się bardzo energetycznego materiału z oryginalnymi tekstami, energetyczną sekcją dętą i charakterystycznym brzemieniem folkowym.

Enej i nowa płyta "Vesna" (tracklista):

1. "Nowy moment"

2. "Gdzieś nad Wisłą"

3. "Za mało dni"

4. "Dom"

5. "Historia"

6. "Neony"

7. "Vesna"

8. "Nie uprzedził nikt" feat. Kwiat Jabłoni

9. "Magnes"

10. "Światy dwa"

11. "Imię Twoje"

12. "Ciemne chmury" feat. XAC

13. "Misja Nowy Plan".