Endseeker zarejestrowali trzeci album

"Mount Carcass" - pod tak obrazowym tytułem światło dzienne ujrzy nowe dokonanie niemieckich deathmetalowców z Endseeker.

Zespół Endseeker skończył nagrania w studiu /materiały prasowe

Zgodnie z tradycją, trzeci longplay podopiecznych Metal Blade Records powstał w całości we współpracy z producentem Eike Freesem w hamburskim studiu Chameleon. Okładkę zaprojektował Markus Grasseck.

"'Mount Carcass' to naprawdę wściekła płyta, w której pobrzmiewają nawet pewne elementy punka i crustu. Utwory zostały zredukowane do podstaw i pozbawione całego balastu. Każdy ich fragment i riff ma swoje znaczenie. Jest też bardzo melodyjnie. W porównaniu do poprzednich albumów, nowy album wdaje się znacznie prostszy i łatwiejszy w odbiorze" - zauważają muzycy z Hamburga.

Mimo przywiązania do oldskulowego grania spod znaku szwedzkiego death metalu, tym razem grupa pozwoliła sobie sięgnąć głębiej w poszukiwaniu innych inspiracji.

"Można tu usłyszeć wszelkiego rodzaju rzeczy, których źródeł należy szukać w dokonaniach zespołów takich jak Morbid Angel, Bolt Thrower, Slayer, Dissection, Gorefest i tak dalej. Słuchamy bardzo różnych zespołów, a wszystko to w jakiś sposób wzbogaca naszą muzykę" - dodali Niemcy.

Płyta "Mount Carcass" trafi na rynek 16 kwietnia (CD, na winylu, cyfrowo).

Nowy materiał Endseeker pilotuje teledysk do kompozycji "Unholy Rites". Możecie go zobaczyć poniżej:

Clip Endseeker Unholy Rites

Na albumie "Mount Carcass" usłyszymy dziewięć utworów. Oto ich tytuły:

1. "Unholy Rites"

2. "Merciless Tide"

3. "Bloodline"

4. "Mount Carcass"

5. "Count The Dead"

6. "Cult"

7. "Moribund"

8. "Frantic Redemption"

9. "Escape From New York" (przeróbka Johna Carpentera).