Endezzma z albumem "The Archer, Fjord And The Thunder". Kiedy premiera?

Już na początku 2021 roku do rąk fanów black metalu trafi trzeci longplay norweskiej formacji Endezzma.

Zespół Endezzma przygotował nową płytę /materiały prasowe

Płytę "The Archer, Fjord And The Thunder" zarejestrowano w norweskich studiach Vika i Malpherno.

Reklama

Miks i mastering odbyły się w sztokholmskim studiu Necromorbus pod okiem Tore Gunnara Stjerny.

Okładkę zaprojektował Khaos Diktator Design, czyli Stefan "Atterigner" Todorović, urodzony w Serbii wokalista norweskiego Gorgoroth.

Trzeci album grupy Endezzma wyda norweska Dark Essence Records (CD, winyl).

Zobacz nowy teledysk "The Name Of The Night Is A Strong Tower" formacji Endezzma:

Clip The Name of the Night is a Strong Tower

Z opublikowanym wcześniej wideoklipem do premierowej kompozycji "Anomalious Abomination" możecie się zapoznać poniżej:

Clip Anomalious Abomination

Oto program albumu "The Archer, Fjord And The Thunder":

1. "The Awakening"

2. "The Name Of The Night Is A Strong Tower"

3. "Anomalious Abomination"

4. "The Archer, Fjord And The Thunder"

5. "Formless And Void"

6. "Garden Ov Heathen"

7. "Wild Glorior Death"

8. "Open Your Eyes And Stab The Sight"

9. "Arrows Of Equilibrium"

10. "Closure".