Enchantment przed premierą powrotnej płyty "Cold Soul Embrace"

"Cold Soul Embrace", drugi album death / doommetalowego Enchantment, wyda amerykańska Transcending Records (wersja CD, cyfrowo) we współpracy z niderlandzką Cosmic Key Creations (edycja winylowa).

Przypomnijmy, że początki wskrzeszonego w 2019 roku Enchantment sięgają pierwszej połowy lat 90. i prężnie rozwijającej się wówczas, brytyjskiej sceny death / doommetalowej, którą współtworzyli z m.in. Paradise Lost, Anathemą i My Dying Bride. W 1994 roku grupa opublikowała debiutancki longplay "Dance The Marble Naked" w barwach niemieckiej Century Media Records, z którą podpisała kontrakt obejmujący sześć albumów. Formacja rozpadła się jednak już rok po premierze debiutu.



Premierowej kompozycji "Of Glorious Vistas Forgot" Enchantment możecie posłuchać poniżej:



Wideo Enchantment - Of Glorious Vistas Forgot - From Upcoming Album "Cold Soul Embrace" OUT 06-24-2022

Nie zapomnijcie też sprawdzić opublikowanego już w zeszłym roku utworu "As Greed As The Eye Beholds", który ukazał się w formie singla:

Wideo ‘As Greed As The Eye Beholds’ Lyric Video!

Oto program albumu "Cold Soul Embrace":

1. "As Greed As The Eye Beholds"

2. "A Swanlike Duet"

3. "Painting Amongst The Feathers"

4. "Of Glorious Vistas Forgot"

5. "The Wake Of The Hollering Tide"

6. "In A Cello-Felt Glare"

7. "The Beauty Of Liars"

8. "One Jump Of The Sun".