Elżbieta Zapendowska przyzwyczaiła opinię publiczną do swojego ciętego języka. Była jurorka "Idola" wielokrotnie narażała się wyrażając dość dosadne słowa, które często mogły być dość przykre dla ich adresatów. Tym razem w rozmowie z Kubą Wojewódzkim i Piotrem Kędzierskim opowiedziała, co sądzi o Edycie Górniak oraz o karierze jej syna, Allana Krupy.

"Ma 18 lat i parcie na szkło pewnie. Bardzo chce robić to, co zaczął. Nie wiem, czy go rynek nie zabije, bo są lepsi. Ale też ma 18 lat i wychował się w takich warunkach, w jakich się wychował. Przy takiej matce, która plecie takie bzdury, że pół świata się śmieje" - powiedziała wprost Zapendowska.

Prowadzący zasugerowali, że może powinno się być bardziej wyrozumiałym dla chłopaka, który od najmłodszych lat był na świeczniku z powodu sławy swojej matki.

"Powiedziałam o dykcji. Powiedziałam, że szczeny nie urywa, też nie zachwyca" - wyjaśniła Zapendowska.

Następnie powiedziała, co myśli o Edycie Górniak i jej zachowaniu.

"Biedna dziewczyna, która się zapędziła w jakieś samouwielbienie. Wiem, jak ona nie szanowała ludzi. (...) Nie wiem, co jej się w głowie tam stało, pod tą kopułką wydarzyło się tyle rzeczy, których nie da się odkręcić" - dodała.

Zarzuciła wokalistce także nieszczerość i brak szacunku dla innych.

"W Opolu pracowała z orkiestrą. Traktowała ich potwornie jak najgorszych pastuchów, którzy grają na złych fujarkach, po czym wychodzi do publiczności, mówi 'wspaniała orkiestra' i się zachwyca" - wspomina Ela Zapendowska.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "The Voice Kids": Edyta Górniak udaje psa TVP

Kim jest Allan Krupa?

Allan Krupa to jedyny syn Edyty Górniak i jej byłego męża Dariusza Krupy.

Chłopak od jakiegoś czasu próbował swoich sił w muzyce - najpierw jako elektroniczną pod pseudonimem DeadHead.

W serwisie YouTube można znaleźć m.in. remiks przeboju "See You Again" Charliego Putha i Wiza Khalify z filmu "Szybcy i wściekli 7" oraz autorską piosenkę Allana, pt. "What.

W późniejszym czasie młody muzyk skupił się na brzmieniach rapowych. Krupa wyprodukował muzykę do utworu Marcina Najmana, będącego zapowiedzią gali jego własnej federacji walk typu freak-fight.

Clip Marcin Najman Powrót MMA-VIP

Allan postanowił zadebiutować także jako raper. Pod pseudonimem Enso wypuścił singel, pt. "Lambada" z dość mocnym tekstem.

"Tańczę Lambada / Jak widzę, co się odpie***la" - rapuje Allan.

Clip Enso Lambada

