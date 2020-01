Elwira Mejk kusi w bikini. Fani zachwyceni sylwetką gwiazdy disco polo [INSTAGRAM]

W sieci furorę robi jeden z ostatnich wpisów Elwiry Mejk, wokalistki discopolowej grupy Mejk.

Elwira Mejk jest jedną z gwiazd disco polo /Grzegorz Ksel / Reporter

Grupę Mejk tworzy małżeński duet Elwira Smilgin-Brodzik i Mariusz Brodzik oraz towarzyszący im tancerze.

Reklama

Działająca od 1996 r. formacja ma na koncie sporo wyróżnień na festiwalach muzyki tanecznej i disco polo.

Do największych przebojów zespołu należą "Bo to miłość" (z grupą Fisher), "Tańczę z nim do rana", "Przez dwa serca", "Na parterze" i "Dzisiaj cię ukradnę". Teledyski duetu zbierają po kilka-kilkadziesiąt mln odsłon.

W jednym z najnowszych wpisów na Instagramie Elwira Mejk pokazała gifa z wakacji w jednym z hoteli w Hurhadzie w Egipcie. Fani zachwycają się sylwetką wokalistki, która we wrześniu skończy 40 lat.



"Wzięłam się za prasowanie, a nic mi się nie chce. I jeszcze przeziębienie dopadło. A chciałoby się tego słońca i ciepła. Może wyfrunąć znów? Może gorącej czekolady się napić? No nie wiem, nie wiem..." - napisała.

Clip Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Mejk Dzisiaj cię ukradnę

Sprawdź tekst utworu "Dzisiaj cię ukradnę" w serwisie Teksciory.pl!