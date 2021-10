Elton John wściekły na Eda Sheerana. Zdradził ich sekret

W udzielonym udzielonym dwa tygodnie temu wywiadzie dla radia NPO Radio 2 Ed Sheeran zdradził, że Elton John skontaktował się z nim w sprawie nagrania świątecznego duetu w ubiegłym roku, po tym, gdy odkrył, że jego własna piosenka "Step Into Christmas" po raz pierwszy trafiła do Top 10 brytyjskiej listy przebojów - konkretnie znalazła się na szóstym miejscu UK Singles Chart.

W najnowszym wywiadzie dla "NME" Elton John przyznał, że był zaskoczony, ujawnieniem wiadomości. "Puścił parę! Mnie samego zobowiązał do zachowania tajemnicy, a potem wielkousty, p********y Sheeran leci z tym do Holandii! Owszem, mamy nagrać piosenkę, jeszcze tego nie zrobiliśmy, więc robota jest do wykonania" - powiedział.

Elton John dodał jeszcze, że wszystko "w rękach" Eda Sheerana, co by oznaczało, że nieco dystansuje się od tematu. A może po prostu droczy się młodszym kolegą, który ujawniając ich plany w holenderskim radiu, zauważył, że... z początku nie był przekonany do pomysłu stworzenia świątecznego duetu.

Nowa płyta Eda Sheerana pt. "=" ukaże się 29 października. Elton John swój najnowszy studyjny album "The Lockdown Sessions" wydał 22 października.