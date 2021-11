Brytyjski piosenkarz Elton John został doceniony przez rodzinę królewską. Otrzymał specjalne odznaczenie - Order Towarzyszy Honoru za zasługi dla muzyki i działalności charytatywnej. Order Towarzyszy Honoru w 1917 r. ustanowił król Jerzy V za osiągnięcia o znaczeniu państwowym. Warto wspomnieć, że wcześniej, bo w 1998 r. otrzymał z tego samego powodu tytuł szlachecki.

