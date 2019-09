​Ellie Goulding wzięła ślub. Gośćmi m.in. Katy Perry, Orlando Bloom i rodzina królewska

Brytyjska wokalistka Ellie Goulding wyszła za o sześć lat młodszego Caspara Joplinga. Kto pojawił się na ślubie gwiazdorskiej pary?

Ellie Goulding i Caspar Jopling wzięli ślub /John Rainford/GC Images /Getty Images

32-letnia wokalistka Ellie Goulding to jedna z gwiazd brytyjskiej sceny alternatywnego popu. Jej dorobek obejmuje trzy płyty: "Lights" (2010, sprawdź! ), "Halcyon" (2012, sprawdź! ) i "Delirium" (2015).

Ellie Goulding na Kraków Live Festival 2017 1 / 18 Ellie Goulding była headlinerem pierwszego dnia Kraków Live Festival 2017. Zobacz zdjęcia z występu brytyjskiej wokalistki! Źródło: INTERIA.PL Autor: Beata Zawrzel udostępnij

Dwie pierwsze dotarły do szczytu brytyjskiej listy bestsellerów, a ostatnia - na trzecie miejsce.

Aż 10 singli z jej udziałem znalazło się w Top 10 w Wielkiej Brytanii, w tym "Burn" ( posłuchaj! ) i "Love Me Like You Do" ( posłuchaj! ) na samej górze.

Wokalistka w sierpniu 2018 r. zaręczyła się z Casparem Joplingiem. 26-latek jest wnukiem Michaela Joplinga, ministra rolnictwa, rybołówstwa i żywności w konserwatywnym rządzie Margaret Thatcher.

Co ciekawe, sama Goulding wspiera Partię Pracy, a w referendum o wyjściu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej głosowała za pozostaniem we wspólnocie.



Para młoda wzięła ślub w katedrze York Minster na północy Anglii. W ceremonii uczestniczyli m.in. Katy Perry i Orlando Bloom, James Blunt z żoną Sofią Wellesley, Sienna Miller i Lucas Zwirner oraz członkowie brytyjskiej rodziny królewskiej: księżniczka Eugenia i Jack Brooksbank, księżna Yorku Sarah Ferguson i księżniczka Beatrycze.

Ellie Goulding jest zaprzyjaźniona z rodziną królewską - to właśnie ona w 2011 r. wystąpiła na ślubie księcia Williama i Kate Middleton.

