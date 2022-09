Eleine przed premierą EP-ki "Acoustic In Hell"

Na "Acoustic In Hell" usłyszymy akustyczne wersje wybranych kompozycji z wszystkich trzech płyt zespołu, czyli "Eleine" (2015r.), "Until The End" (2018 r.) i "Dancing In Hell" (2020 r.).

"Nigdy wcześniej nie graliśmy akustycznie naszej muzyki, więc zmierzenie się z tym wyzwaniem było dla nas czymś nowym" - mówi Madeleine Liljestam, wokalistka Eleine.

"Podstawową kwestią, która przyświecała nam przy tworzeniu tych wersji, było zachowanie istoty naszego metalu, pozostawienie go autentycznym i surowym. Nasza muzyka ma swój ciężar, istotne jest zatem to, by nie przesadzić z produkcją i słodyczą, gdy nadarza się taka okazja. Wymagało to też od nas sporych zmian aranżacyjnych, bo choć zależało nam na zachowaniu surowości i autentyzmu, akustyczne wersje miały posiadać własną tożsamość" - zaznacza Rikard Ekberg, grający na gitarze wokalista szwedzkiej grupy.



"Jak zawsze powtarzam chłopakom: muszę czuć to w biodrach! Dotyczy to również wersji akustycznych. Są to nietuzinkowe akustyczne wersje niepodobne do czegokolwiek, co być może słyszeliście wcześniej" - dodała Liljestam.



"Acoustic In Hell" nagrano pod okiem Thomasa "Plec" Johanssona w szwedzkim studiu The Panic Room. Okładkę zaprojektował meksykański artysta Néstor Ávalos.

Nowy materiał Eleine będzie mieć są premierę 14 października nakładem niemieckiej Atomic Fire Records (CD, na winylu).



Dodajmy, że Eleine zobaczymy 27 listopada na deskach warszawskiej Proximy u boku fińskiej grupy Sonata Arctica, która na trasie po Europie również promować będzie swoje dwa tegoroczne albumy akustyczne.



Teledysk do nowego singla "Enemies" Eleine z EP-ki "Acoustic In Hell" możecie zobaczyć poniżej:

Wideo ELEINE - Enemies - Acoustic (OFFICIAL VIDEO)

Sprawdźcie także wcześniejszy wideoklip do akustycznej odsłony utworu "All Shall Burn" Eleine:

Wideo ELEINE - All Shall Burn - Acoustic (OFFICIAL VIDEO)

Eleine - szczegóły albumu "Acoustic In Hell" (tracklista):

1. "Whisper My Child"

2. "Enemies"

3. "Memoriam"

4. "Ava Of Death"

5. "All Shall Burn"

6. "Death Incarnate"

7. "Break Take Live"

8. "Hell Moon".