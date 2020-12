Ektomorf przed premierą albumu "Reborn"

Węgierska grupa Ektomorf wyda na początku 2021 roku nową płytę.

Zespól Ektomorf szykuje nową płytę /Natalia Magda /materiały prasowe

"Reborn", nowy longplay groove / thrashowej formacji z Węgier, ukaże się w barwach nowego wydawcy, austriackiej Napalm Records.

Reklama

Premierę zaplanowano na 22 stycznia 2021 roku.

Wcześniej Węgrzy związani byli m.in. z niemieckimi wytwórniami AFM i Nuclear Blast.

Opublikowany właśnie wideoklip "And The Dead Will Walk" Ektomorf możecie zobaczyć poniżej:

Clip Ektomorf And The Dead Will Walk

Sprawdźcie także teledysk "Reborn", którym Węgrzy podzielili się z fanami w listopadzie:

Clip Ektomorf Reborn

Oto program albumu "Reborn":

1. "Ebullition"

2. "Reborn"

3. "And The Dead Will Walk"

4. "Fear Me"

5. "Where The Hate Conceives"

6. "The Worst Is Yet To Come"

7. "Forsaken"

8. "Smashing The Past".