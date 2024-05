Siódmy longplay heavy / thrashmetalowej grupy z Bengaluru, podobnie jak trzy poprzednie albumy Kryptos, ujrzy światło dzienne w barwach niemieckiej AFM Records. "Decimator", którego premierę zaplanowano na 5 lipca, dostępny będzie w wersji CD, na winylu oraz drogą elektroniczną.

"'Decimator' to bez wątpienia nasze najlepsze dokonanie. Album eksploduje czystą heavymetalową mocą i charakterem. To idealne połączenie klasycznego metalu lat 80. ze żrącymi właściwościami thrashu" - precyzuje Nolan Lewis, grający na gitarze wokalista i lider zespołu.

Reklama

Dodajmy, że 11 maja Kryptos wystąpił w goleniowskim klubie Rampa w ramach trzeciej edycji imprezy Goleniów Metal MayDay, w ramach której pojawili się także szwedzkie grupy Wolf i Trial, niderlandzki Picture i Vicious Nature z Anglii.



Teledysk do trzeciego - po "Decimator" i "Turn Up The Heat" - singla "Electrify" z nowej płyty Kryptos możecie zobaczyć poniżej:

Clip Kryptos Electrify

Kryptos - szczegóły albumu "Decimator" (tracklista):

1. "Sirens Of Steel"

2. "Fall To The Spectre's Gaze"

3. "Turn Up The Heat"

4. "Electrify"

5. "Solaris"

6. "Decimator"

7. "In The Shadow Of The Blade"

8. "Pathfinder"

9. "We Are The Night".