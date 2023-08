Edyta Górniak mieszkała dotychczas w okolicach Zakopanego, lecz lada moment może się to zmienić. Wszystko przez kilka propozycji pracy i potencjalnych kontraktów w Londynie. Wokalistka chce być dyspozycyjna i gotowa do działania na miejscu.

Jak podaje "Dobry Tydzień", wygląda również na to, że Edyta podejmie próbę pogodzenia się z przyrodnią siostrą. Edyta i Małgorzata nigdy nie były ze sobą blisko. Wokalistka opowiadała w wywiadach, że czuła się zdradzana przez siostrę, kiedy nie broniła jej przed lawiną krytyki ze strony ojczyma podczas początków jej kariery w show-biznesie. Z kolei Małgorzata ma żal do Górniak o to, że miała lekceważący stosunek do matki.

Reklama

Polsat SuperHit Festiwal 2023 - Edyta Górniak w czerwieni 1 / 7 Edyta Górniak Źródło: PAP Autor: Marcin Gadomski

Co prawda kilka lat temu siostry zakopały na jakiś czas topór wojenny, by zająć się schorowaną mamą, która znalazła się wtedy w szpitalu. Niestety później stare rany dały o sobie znać i rozpoczęły się kolejne konflikty. Małgorzata cały czas próbuje pomagać matce, lecz nie należy to do najłatwiejszych zadań, ponieważ zarówno ona, jak i jej dzieci mieszkają w Anglii. Być może przenosiny Górniak do Londynu sprawią, że sytuacja sióstr się poprawi.