Edyta Górniak w rytmach reggae: Posłuchaj piosenki "Lime (TeQuila-ila)" i sprawdź tekst. Kiedy premiera nowej płyty?

Do sieci trafił właśnie nowy utwór Edyty Górniak - "Lime (TeQuila-ila)". Zachwyceni fani w komentarzach już piszą, że to będzie przebój tegorocznego lata. Sporo osób zwraca jednak uwagę na podobieństwo do piosenek Margaret.

Edyta Górniak zaprezentowała nową piosenkę AKPA

Od ostatniej płyty "My" z lutego 2012 r. Edyta Górniak co jakiś czas wypuszczała nowe piosenki, m.in. "Your High", "Glow On", "Oczyszczenie", "Andromeda" (efekt współpracy z Donatanem), "Dom dobrych drzew" (do serialu "Leśniczówka"), "Tylko ty" (na potrzeby filmu "Dywizjon 303") i "Zatrzymać chwilę" (z Roksaną Węgiel do filmu "Hotel Transylwania" - posłuchaj! ).

Edyta Górniak przed premierą programu "My Way" 1 / 10 Zobacz zdjęcia Edyty Górniak z press junket programu "My Way" Źródło: AKPA udostępnij

Reklama

W 2019 r. wokalistka zaprezentowała dwa utwory będące efektem współpracy z Gromeem - krakowskim producentem i reprezentantem Polski na Eurowizję 2018. Mowa o piosenkach "Król" i "My Way". Ta druga promowała nadawany przez TVN reality show "My Way", w którym Górniak przygotowywała się do egzaminu na prawo jazdy.

W piątek (24 lipca) w RMF FM odbyła się premiera nowego singla "Lime (TeQuila-ila)" ( sprawdź tekst! ). Wakacyjny utwór to pierwszy singel z szykowanej właśnie płyty.

"Po wszystkim, co przeżyliśmy wszyscy dookoła naszej pięknej planety - to był bardzo trudny czas (...). Po prostu pomyślałam, że czas zabrać ludzi w piękne przestrzenie emocjonalne i dlatego wybrałam słoneczny, wakacyjny, uśmiechnięty utwór. Chcę trochę podnieść wibracje serc ludzi, by się uśmiechnęli do siebie oraz by nabrali nadziei i otuchy" - opowiadała Górniak w RMF FM o nowym utworze.

Wideo LIME (TeQuila-ila)

Piosenka jest owocem współpracy Edyty z amerykańskimi twórcami i kompozytorami rodem z Nashville, Justinem Spillnerem (znanym jako DJ KO) i wokalistką Rizzi Myers, uczestniczką 16. edycji amerykańskiego "The Voice".

"Nie będzie to płyta bardzo popowa (...) Ja od popu odeszłam trochę i myślę, że te ostatnie rzeczy to pokazały - 'Andromeda', wcześniej 'Your High', 'Król'. Poszłam jednak bardziej w taką współczesność i elektronikę. Takiego stricte popu tam nie będzie, natomiast mam nadzieję, że się ludziom spodobają te utwory" - opowiadała Edyta Górniak w rozmowie z "Faktem".

Wideo Edyta Górniak & Gromee Król

Wokalistka na razie nie zdradziła ani tytułu, ani daty premiery nadchodzącej płyty.