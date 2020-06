Edyta Górniak okłamała TVP. "Przepraszam, że to mówię"

O Edycie Górniak znów zrobiło się głośno. Tym razem przyznała się, że podczas przygotowań do Eurowizji okłamała Telewizję Polską.

Edyta Górniak opowiedziała o swoim występie na Eurowizji /Kamil Piklikiewicz/DDTVN /East News

Edyta Górniak wystąpiła w cyklu "Legendy Eurowizji".

Przypomnijmy, że piosenkarka reprezentowała Polskę podczas Eurowizji w 1994 roku. Wykonała piosenkę "To nie ja", którą wywalczyła drugie miejsce - jak dotąd najwyższe w historii polskich występów eurowizyjnych.

Podczas występu w "Legendach Eurowizji" wokalistka przyznała, że od początku musiała walczyć o swoje marzenia. Zaapelowała do młodych, by nigdy nie rezygnowali, bo ciężką pracą można osiągnąć wszystko.



Zdradziła także, jak to się stało, że reprezentowała Polskę podczas eurowizyjnego konkursu. Gdy Telewizja Polska zadzwoniła do niej z propozycją, Górniak myślała, że to żart i odłożyła słuchawkę. W końcu jednak zgodziła się. Występowała wtedy w słynnym Teatrze Buffo.

"Zrobili mi piosenkę, ale nie spodobała mi się (...) Nie chciałam ich martwić, więc się zgodziłam. (...) Tak właściwie okłamałam Polską Telewizję. Powiedziałam im, że pracuję nad ich piosenką, tymczasem przygotowywałam inną. Przepraszam, że to mówię, ale to prawda" - opowiadała dalej.



Na oficjalnym przesłuchaniu wokalistka powiedziała, że wykona piosenkę, którą jej zaproponowano, jednak najpierw zaprezentuje swoją propozycję. Utwór tak spodobał się władzom, że postanowili przystać na pomysł artystki.

Piosenka, która pierwotnie miała wykonać Górniak to "Śpijcie, dzieci nocy" napisana przez Piotra Rubika.