Edyta Górniak jedzie do Kuby Wojewódzkiego. Powrót po 9 latach [TRANSMISJA TV]

"Będzie gorąco" - tak Kuba Wojewódzki zapowiedział finałowy odcinek kolejnego sezonu swojego show w TVN. Na jego kanapie we wtorek (26 listopada) pojawią się wokalistka Edyta Górniak i dziennikarz Michał Figurski.

Edyta Górniak przyjęła zaproszenie od Kuby Wojewódzkiego /Damian Klamka / East News

"Pocahontas za kierownicą. Będzie gorąco" - tak Kuba Wojewódzki podpisał zdjęcie ze swoimi gośćmi: Edytą Górniak i Michałem Figurskim.



Wokalistka w show Wojewódzkiego pojawi się po 9 latach przerwy.

"Jedziemy" - słychać w tle nagrania opublikowanego przez nią na Instagramie.

Przypomnijmy, że Górniak jest bohaterką nadawanego przez TVN reality show "My Way", w którym przygotowuje się do egzaminu na prawo jazdy.

Nadawany w środowe wieczoru program jednak nie stał się przebojem ramówki - średnia oglądalność wynosi niespełna 900 tys. widzów.



Do tej pory Edyta miała własnego, prywatnego kierowcę, a w trasy jeździła z całym zespołem busem. Do zmian, i zrobienia prawa jazdy od jakiegoś już czasu namawiał Górniak jej syn - Allan Krupa. W końcu zapadła decyzja, która dla wokalistki wcale nie była prosta.

Wideo Edyta Górniak na kursie prawa jazdy. "Chciałam się zmierzyć z tym smokiem nawet na oczach kamer" (Dzień Dobry TVN/x-news)

Kierowania samochodem uczą ją dwaj różni instruktorzy Auto Szkoły Skoda - Filip Raszewski i Dawid Zawadzki.