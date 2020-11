Edyta Górniak i nowa piosenka "Too Late". Co z międzynarodową karierą trenerki "The Voice of Poland"?

Do sieci trafiło tekstowe wideo do nowej piosenki Edyty Górniak - "Too Late". Jak nagranie przyjęli internauci?

Edyta Górniak prezentuje nową piosenkę "Too Late" AKPA

Od ostatniej płyty "My" z lutego 2012 r. Edyta Górniak co jakiś czas wypuszczała nowe piosenki, m.in. "Your High", "Glow On", "Oczyszczenie", "Andromeda" (efekt współpracy z Donatanem), "Dom dobrych drzew" (do serialu "Leśniczówka"), "Tylko ty" (na potrzeby filmu "Dywizjon 303") i "Zatrzymać chwilę" (z Roksaną Węgiel do filmu "Hotel Transylwania 3" - posłuchaj! ).

W 2019 r. wokalistka zaprezentowała dwa utwory będące efektem współpracy z Gromeem - krakowskim producentem i reprezentantem Polski na Eurowizję 2018. Mowa o piosenkach "Król" ( posłuchaj! ) i "My Way" ( posłuchaj! ). Ta druga promowała nadawany przez TVN reality show "My Way", w którym Górniak przygotowywała się do egzaminu na prawo jazdy.

W wakacje 2020 r. wokalistka wypuściła nowy singel "Lime (TeQuila-ila)" ( sprawdź tekst! ). Do tego nagrania Edyta Górniak po raz pierwszy od pięciu lat zrealizowała teledysk.

Wakacyjny utwór był zapowiadany jako pierwszy singel z szykowanej właśnie płyty.

"Po wszystkim, co przeżyliśmy wszyscy dookoła naszej pięknej planety - to był bardzo trudny czas (...). Po prostu pomyślałam, że czas zabrać ludzi w piękne przestrzenie emocjonalne i dlatego wybrałam słoneczny, wakacyjny, uśmiechnięty utwór. Chcę trochę podnieść wibracje serc ludzi, by się uśmiechnęli do siebie oraz by nabrali nadziei i otuchy" - opowiadała Górniak w RMF FM o nowym utworze.

Piosenka "Lime (TeQuila-ila)" to owoc współpracy Edyty z amerykańskimi twórcami i kompozytorami rodem z Nashville, Justinem Spillnerem (znanym jako DJ KO) i wokalistką Rizzi Myers, uczestniczką 16. edycji amerykańskiego "The Voice".

"Nie będzie to płyta bardzo popowa (...) Ja od popu odeszłam trochę i myślę, że te ostatnie rzeczy to pokazały - 'Andromeda', wcześniej 'Your High', 'Król'. Poszłam jednak bardziej w taką współczesność i elektronikę. Takiego stricte popu tam nie będzie, natomiast mam nadzieję, że się ludziom spodobają te utwory" - opowiadała Edyta Górniak w rozmowie z "Faktem".

Teraz poznaliśmy kolejny anglojęzyczny utwór - "Too Late". Autorami nagrania są Rizzi Myers i Jared Sciullo, którzy napisali wspomniany na początku "Zatrzymać chwilę" do filmu "Hotel Transylwania 3".

Nowa piosenka zapowiadana jest jako "międzynarodowa odsłona nadchodzącego albumu Edyty Górniak". Tekstowe wideo zanotowało raptem niewiele ponad 4 tys. odsłon od czwartkowej (26 listopada) premiery. Wśród ponad stu komentarzy fanów dominują zachwyty: "cudna niespodzianka", "brylant", "ciary od pierwszych sekund", "piosenka do następnego Bonda".