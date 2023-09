Edyta Golec przekazała smutne wieści fanom. "Łezka w oku się zakręciła"

Edyta Golec prywatnie jest żoną Łukasza Golca, z którym razem występuje w zespole Golec uOrkiestra. Wokalistka i altowiolistka regularnie dba o kontakt z fanami poprzez media społecznościowe. Najnowszy wpis wywołał u niej łzy w oczach.

"Jesień powróciła i łezka w oku się zakręciła" - wyznała wyraźnie poruszona.

Chodzi o kończący się sezon plenerowych występów.

"Powoli kończą się szalone spotkania z Wami podczas koncertów plenerowych, ale kto jeszcze nie miał okazji zaśpiewać w tym sezonie 'Crazy Is my live' może nadrobić stratę wpadając na ostatnie koncerty" - poinformowała Edyta Golec.

Golec uOrkiestra zagra jeszcze w następujących miejscach:

1.10 - Nieporęt

6.10 - Knurów

8.10 - Ruda Śląska.

"Jesień też może być piękna, serdeczności", "Proszę nie ronić łez. Kiedyś znów nadejdzie wiosna", "Przepiękne widoki jak w bajce można się zakochać marzę o tym żeby pojechać w góry bo kocham góry Edytko kochana moja pięknie kocham", Niestety tylko razem w Waszych foto relacjach ... A co do jesieni to chyba najbardziej przytłaczające jest to że tak szybko robi się już ciemno..." - pocieszają ją fani.