Edyta Bartosiewicz bez makijażu kończy nową płytę: Ostatnia prosta

W jednym z ostatnich wpisów na Instagramie Edyta Bartosiewicz ujawniła, że kończy prace nad nową płytą. Fani zachwycili się zdjęciem ze studia.

Edyta Bartosiewicz kończy prace nad nową płytą AKPA

Edyta Bartosiewicz to wszechstronnie uzdolniona wokalistka, kompozytorka, autorka tekstów i producentka muzyczna. Po wielkich sukcesach albumów: "Sen" (posłuchaj tytułowej piosenki!), "Shock'n'show", "Dziecko" i "Wodospady", które ukazały się w latach 90. XX wieku, artystka niespodziewanie zniknęła z polskiej sceny muzycznej na długie 15 lat, aby powrócić na nią płytą "Renovatio", wydaną w październiku 2013 roku.

Płyta pokryła się platyną.

"Jest to dla mnie niezwykłe przeżycie. Nie wydawałam płyt tak długo. Zapomniałam już, co to jest Złota Płyta, Platynowa Płyta" - mówiła wokalistka w "Dzień dobry TVN".

Zaznaczała, że jej kolejne wydawnictwa będą różniły się od "Renovatio" (dodajmy, że pierwsze szkice tego albumu powstały już w 2002 roku). Wiosną 2017 r. na koncertach Edyta Bartosiewicz Trio wokalistka prezentowała premierowy utwór "Ten moment" (posłuchaj!), ale do tej pory nie pojawiła się jego oficjalna wersja.



W październiku 2018 r., pięć lat po premierze płyty do sieci trafił teledysk do nowej piosenki "Lovesong", która może być pewnym zaskoczeniem dla fanów wokalistki.

"Piosenka powstała we współpracy ze znanym tandemem producenckim: Sławkiem 'Dżabim' Leniartem i Bodkiem Pezdą. Realizował Piotr Taraszkiewicz, masterował Brian Lucey. Dzięki, Panowie!" - napisała Edyta Bartosiewicz.

Wspomniany duet znany jest z takich zespołów, jak m.in. Made In Poland, Agressiva 69, Heart & Soul i Jesus Chrysler Suicide.

Od tego czasu Bartosiewicz występowała na kolejnych koncertach, m.in. gościnnie z Kasią Kowalską ("MTV Unplugged") oraz w rozpoczętej 9 czerwca drugiej edycji kobiecej trasy Women's Voices z udziałem m.in. Kayah, Julii Pietruchy, Meli Koteluk i Pauliny Przybysz (kolejne koncerty odbędą się w sierpniu i październiku - Wrocław, Gdańsk, Szczecin i Kraków).

"Z powrotem w pracy. Ostatnia prosta" - napisała Bartosiewicz pod swoim zdjęciem na Instagramie.

Fani zachwycają się naturalnym wizerunkiem wokalistki, która pokazała się bez makijażu.

Edyta Bartosiewicz jest pięciokrotną laureatką Fryderyka - nagrody polskiego przemysłu fonograficznego. Jak dotąd, jej albumy sprzedały się w łącznym nakładzie ponad miliona egzemplarzy, a kilkanaście utworów m.in.: "Tatuaż", "Sen", "Jenny" czy "Skłamałam" weszło do kanonu polskiej piosenki.