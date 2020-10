Eddy Quintela nie żyje. To on pisał przeboje dla Fleetwood Mac

16 października zmarł Eddy Quintela, portugalski muzyk i kompozytor, w latach 1986-2003 mąż Christine McVie z Fleetwood Mac, z którą stworzył takie przeboje dla tego zespołu, jak m.in. "Little Lies" i "Nights in Estoril".

Eddy Quintela (drugi z lewej w głębi) był drugim mężem Christine McVie (pierwsza z lewej) /Michael Ochs Archives /Getty Images

Informacje o śmierci Eddy'ego Quinteli podały portugalskie media.

Reklama

Grający na klawiszach kompozytor dużą część swojego życia spędził w Wielkiej Brytanii i USA. Do swojej ojczyzny powrócił w 2010 r.

18 października 1986 r. muzyk poślubił Christine McVie, wokalistkę i pianistkę grupy Fleetwood Mac. Razem z nią pisał piosenki dla tego zespołu w latach 1987-1997, przede wszystkim na płyty "Tango in the Night" (wielki przebój "Little Lies") i "Time".

Clip Fleetwood Mac Little Lies

Utwór "Nights in Estoril" opowiada o wspólnym czasie spędzonym przez małżonków w Portugalii.

Po rozwodzie w 2003 r. Quintela współpracował ze swoją byłą żoną przy jej solowej płycie "In The Meantime".