Great Cornard to wieś w Anglii, w hrabstwie Suffolk. Klasy w tutejszej podstawówce mają patronów, których wybrano spośród znanych, inspirujących postaci. Oprócz Sheerana ( posłuchaj! ) wybrano m.in.: Davida Bowiego ( posłuchaj! ), piłkarza Manchesteru United i reprezentacji Anglii Marcusa Rashforda, autorkę książek dla dzieci Beatrix Potter, popularyzatora wiedzy przyrodniczej Davida Attenborougha, nastoletnią aktywistkę ekologiczną Gretę Thunberg oraz amerykańską działaczkę na rzecz praw obywatelskich Rosę Parks.

Reklama

Urodzony i wychowany w hrabstwie Suffolk Ed Sheeran dowiedział się o tym, że dzieci jednej z klas wybrali go na swego patrona i zrobił im nespodziankę. Opublikowano ją kilka dni temu na oficjalnym koncie szkoły na Twitterze. Tą niespodzianką jest nagrany przez piosenkarza filmik. Sheeran dziękuje w nim uczniom "swojej" klasy za to, że się nim interesują i go wspierają. Zauważa, że pewnie wszyscy oni są wspaniali i wyraża nadzieję, że świetnie spędzą resztę tygodnia. Ten gest muzyka skomentowała w rozmowie z BBC dyrektorka szkoły Laura Jestico.

"Twarze dzieci rozświetliły się jak choinki. Wysoko go tu cenimy, ale teraz poszybował jeszcze wyżej" - powiedziała.

Ed Sheeran nie dowiedział się o klasie przypadkiem. Zadbali o to sami uczniowie, którzy wcześniej przygotowali prezentację na jego temat i po prostu mu ją przesłali.

"Dzieci cieszą się teraz, że ktoś tak sławny i utalentowany jak on, poświęcił czas, by zająć się tym, co dziewięcio- i dziesięciolatki zrobiły w lokalnej szkole w Suffolk" - dodała dyrektorka.

Czy podobna sytuacja mogłaby się wydarzyć w Polsce? Doda w niedawnym programie "Domówka u Dowborów", przyznała, że po latach niesnasek pogodziła się z Justyną Steczkowską, co więcej, obie piosenkarki umówiły nawet na wspólne nagrania i występy.

"Fajnie jest wychodzić z konfliktów i bratać się z ludźmi, z którymi bywało różnie, zwłaszcza na scenie, gdy widzi to młodzież i dzieci" - powiedziała. Zatem np. "klasa imienia zgody Justyny i Dody" jest do wzięcia. Z pewnością też zrobiłoby się niej głośno.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Antek Smykiewicz jako Ed Sheeran w programie "Twoja twarz brzmi znajomo" Polsat