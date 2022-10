Ed Sheeran zawdzięcza karierę Elżbiecie II? Miał wtedy 11 lat

"To był 2002 rok, miałem 11 lat i nawet nie grałem na gitarze" - wspomniał w programie "The Late Show" Stephena Colberta. Jak większość Brytyjczyków, nastoletni Ed Sheeran zasiadł przed telewizorem, aby z rodziną podziwiać jubileuszowy koncert celebrujący 50-lecie panowania Elżbiety II. Nie śmiał nawet przypuszczać, że 10 lat później on sam wystąpi na tej samej scenie.

Jak Ed Sheeran chwycił za gitarę?

"Oglądałem koncert jubileuszowy w telewizji. Na scenie pojawił się Eric Clapton i zagrał pierwsze fragmenty utworu 'Layla'. Gdy skończył grać, od razu wiedziałem, że kiedyś też chcę to robić. Chcę grać na gitarze i śpiewać na scenie" - wspominał piosenkarz.

Na realizację marzeń nie czekał długo. Już w 2005 roku zaczął nagrywać pierwsze utwory, a przełom w jego karierze nastąpił w czerwcu 2011 roku, gdy wydał swój pierwszy singel "The A Team", który zadebiutował na trzecim miejscu brytyjskiej listy przebojów. Na fali sukcesów singli "The A Team" i "Lego House", jego debiutancki album zatytułowany "+" uzyskał w kraju status czterokrotnej platynowej płyty. Rok później Sheeran zdobył dwie nagrody Brit Awards i pojawił się na tej samej scenie, na której występował Eric Clapton.

Sheeran zagrał zarówno w trakcie jubileuszu 60-lecia, jak i tegorocznego jubileuszu 70-lecia panowania Elżbiety II.