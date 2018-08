Ed Sheeran: Tego przeboju nie zaśpiewa na koncertach w Polsce!

Spore zaskoczenie czeka polskich fanów Eda Sheerana - podczas zbliżających się dwóch wyprzedanych koncertów na PGE Narodowym w Warszawie nie usłyszymy przeboju "Give Me Love".

Fani na koncercie Eda Sheerana /Phil Walter /Getty Images

Przypomnijmy, że Ed Sheeran wystąpi w Polsce w sobotę i niedzielę 11 i 12 sierpnia. Oba koncerty odbędą się na PGE Narodowym, a wejściówki rozeszły się błyskawicznie.

27-letni Brytyjczyk w marcu 2017 r. wydał swój trzeci album "Divide", który był najlepiej sprzedającą się płytą ub.r. To z tego wydawnictwa pochodzą takie przeboje, jak m.in. "Shape of You", "Castle on the Hill", "Galway Girl" i "Perfect".

Na koncertach na trwającej obecnie trasie Sheeran przypomina także swoje wcześniejsze hity, w tym m.in. "Thinking Out Loud", "Sing" i pochodzący z filmu "Hobbit: Pustkowie Smauga" "I See Fire".

Tymczasem wiadomo już, że na koncertach zabraknie "Give Me Love" z debiutanckiego albumu "+" z 2012 r. Do tej pory teledysk zanotował ponad 545 mln odsłon.

Podobno Sheeran nie śpiewa go na żywo, bo utwór źle wpływa na jego struny głosowe.



Clip Ed Sheeran Give Me Love

Tymczasem gwiazdor organizuje konkurs dla fanów, w którym do wygrania jest prywatna lekcja nauki gry na gitarze z wokalistą. Zwycięzca otrzyma także gitarę z autografem i bilety na wrześniowy koncert muzyka w New Jersey.

Żeby wziąć udział w konkursie, trzeba przekazać darowiznę w wysokości od 10 do 100 dolarów. Artysta zbiera datki na organizację charytatywną Drop4Drop. Instytucja ma na celu zapewnienie dostępu do czystej wody ludziom na całym świecie.