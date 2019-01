Ed Sheeran: Przebój "Thinking Out Loud" plagiatem? Sprawa trafi do sądu

Pierwszy sukces mogą odtrąbić współwłaściciele praw do piosenki "Let's Get It On" Marvina Gaye'a. Sędzia w Nowym Jorku zdecydował, że sprawę popełnienia domniemanego plagiatu przez Eda Sheerana powinna rozstrzygnąć ława przysięgłych.

Firma mająca część praw autorskich do piosenki Marvina Gaye'a żąda od Eda Sheerana 100 mln dolarów. Structured Asset Sales przejęli te prawa po śmierci współtwórcy "Let's Get It On" Edwarda Townsenda w 2003 r.

Teraz przekonują oni w pozwie, że "Thinking Out Loud" Eda Sheerana bazuje m.in. na takiej samej melodii, rytmie i harmonii.

Już w 2016 r. pozew w tej sprawie przeciwko brytyjskiemu wokaliście złożyła córka Townsenda, jednak sąd wówczas uznał, że nie ma ewidentnych oznak plagiatu.

Sam Sheeran przekonywał, że podobieństwa są przypadkowe, a wykorzystane akordy i partie perkusji to "coś powszechnego" w muzycznym biznesie. Przedstawiciele brytyjskiego gwiazdora liczyli na to, że pozew zostanie oddalony i sprawa nie trafi do sądu.

Teraz Louis Stanton z sądu w Nowym Jorku orzekł, że to ława przysięgłych powinna podjąć decyzję w sprawie ewentualnego plagiatu. Sędzia uznał, że on nie jest w stanie stwierdzić, czy w tej sprawie doszło do plagiatu przeboju Gaye'a.



Przedstawił jednak nagranie z występu Sheerana, podczas którego wykonuje on obie piosenki. To wideo ma pomóc ławie przysięgłych wydać wyrok w tej sprawie.

Pat Frank, prawnik reprezentujący rodzinę Marvina Gaye'a, liczy na to, że doczeka sprawiedliwości przed sądem.

"Thinking Out Loud" to jeden z największych przebojów w dorobku Eda Sheerana. Teledysk do singla z drugiej płyty "x" ma ponad 2,6 mld odsłon.



Dodajmy, że wydany w marcu 2017 r. album "Divide" (z singlami "Shape of You", "Castle on the Hill", "Galway Girl" i "Perfect") był najlepiej sprzedającym się tytułem na świecie w 2017 r.

Ten materiał Sheeran promował na dwóch wyprzedanych koncertach na PGE Narodowym w Warszawie w sierpniu 2018 r.



Przypomnijmy, że spadkobiercy nieżyjącego gwiazdora muzyki soul wygrali prawie 5 mln dolarów odszkodowania w głośnym procesie, który ostatecznie zakończył się pod koniec 2018 r.

Sąd orzekł, że przebój "Blurred Lines" w wykonaniu Robina Thicke'a i Pharrella Williamsa to plagiat "Got to Give It Up" Gaye'a.