Ed Sheeran jest najczęściej granym artystą w światowych rozgłośniach radiowych. Kto jeszcze?

Wiadomości

Piosenki Eda Sheerana, w tym "Shape of you", były w ciągu ostatniego roku grane 4,3 mln razy w rozgłośniach radiowych na całym świecie. To czyni wokalistę najpopularniejszym obecnie muzykiem w tym medium. Tuż za nim uplasowała się Dua Lipa.

Ed Sheeran cieszy się niesłabnącą popularnością /NDZ/Star Max/GC Images /Getty Images