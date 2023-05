Mężczyzna zmarł 21 maja, jednak dopiero po tygodniu informacja trafiła do mediów. Śmierć wokalisty i aktora potwierdziła jego żona Jeanne w rozmowie z "The Hollywood Reporter". Ames chorował na Alzheimera.

Kim był Ed Ames?

Ed Ames szerszej publiczności w Stanach Zjednoczonych znany był dzięki postaci członka plemienia Cherokee - Mingo - którego zagrał w serialu z lat 60. "Daniel Boone".



Ames miał na swoim koncie również bogatą karierę wokalną. Razem z braćmi - Vikiem, Joe i Gene'em stworzył zespół Ames Brothers. Popularność przyniosła im przede wszystkim piosenka "Rag Mop" z 1950 roku, a także ich program w telewizji - "The Ames Brothers Show".

Reklama

Grupa rozpadła się w 1963 roku. Do tamtego czasu na listy przebojów bracia wprowadzili 49 piosenek.



Ames świetnie radził sobie również solowo - wylansował takie hity w USA, jak "Who Will Answer?", "My Cup Runneth Over" i "Try To Remember".



Występował też na off-Broadwayu w sztukach "The Crucible" i "The Fantasticks" oraz na samym Broadwayu w musicalu "Carnival!". Trafił też do obsady sztuki "Lot nad kukułczym gniazdem", gdzie wystąpił obok Krika Douglasa, Gene Wildera i Williama Danielsa.

Wideo Ed Ames "My Cup Runneth Over" on The Ed Sullivan Show