Ecstasy nie żyje. Założyciel Whodini miał 56 lat

Pionier hip hopu i założyciel składu Whodini – John "Ecstasy" Fletcher zmarł 23 grudnia w wieku 56 lat. Nie ujawniono przyczyny śmierci.

Ecstasy (z prawej) miał 56 lat /Paul Natkin /Getty Images

Raper pożegnali m.in. Ice Cube, Questlove, Q-Tip i Jermaine Dupri.

Reklama

Hiphopowy skład Whodini powstał w 1982 roku we współpracy z Jailem Hutchinsem. Ostateczny skład ukształtował się w 1986 roku, gdy do duetu dołączył DJ Grandmaster Dee. Skład był też prekursorem gatunku new jack swing.



Skład na swoim koncie miał sześć płyt. Został uhonorowany Hip Hop Icon Award w 2018 roku podczas Black Music Honors.



Wideo Whodini - One Love