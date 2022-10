(EchO) przed premierą płyty "Witnesses"

"Witnesses", nową płytę (EchO) spod znaku nastrojowego death / doom metalu, nagrano i zmiksowano w Onda Studio, nad czym czuwał Francesco Genduso. Za mastering z kolei odpowiada Greg Chandler i jego Priory Recording Studio w Birmingham.

W kompozycjach "My Covenant" i "Chemical" zaśpiewała gościnnie Heike Langhans, wokalistka kojarzona do niedawna ze szwedzką formacją Draconian. W utworze "Laudanum" w roli gościa pojawił się Alexander Högbom, frontman szwedzkich grup Kryptan, Moondark i October Tide, a zarazem były frontman Centinex i Demonical.



Czwarty album (EchO) trafi na rynek 25 listopada nakładem szwedzkiej Black Lion Records (CD w digipacku, cyfrowo).

Nowego numeru "Fate Takes Its Course" (EchO) możecie posłuchać poniżej:

Wideo