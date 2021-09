Dziwna Wiosna wraca z teledyskiem! Zobacz klip do utworu "Ostania noc lata"

"'Ostatnia noc lata' to rockowa energia, przebojowy refren i - tradycyjnie - lekki mrok w tekście. O czym to jest? O dziwnej podróży, z której nie ma powrotu, o końcu miłości i końcu świata? A może nawet o końcu Dziwnej Wiosny?" - czytamy w zapowiedzi.

"Wraz z ekipą z LOFT 2.2.5 chcieliśmy stworzyć́ obraz nocnego miasta pełnego nasyconych barw. Pogoda nas nie rozpieszczała, padał deszcz, ale paradoksalnie dzięki temu udało nam się uzyskać wyrazisty, oniryczny klimat. Historia jest niedopowiedziana, wieloznaczna, z otwartym zakończeniem" - mówi reżyserka i scenarzystka, Monika Kołdacha.

"Zawsze, kiedy coś robimy, zaczyna padać" - komentuje wokalista, Dawid Karpiuk, który w teledysku gra na gitarze, śpiewa i pali papierosy, bo to najmocniejsze z jego aktorskich umiejętności.

Clip Dziwna Wiosna Ostatnia noc lata

'"Ostatnia noc lata' to ostatni singel z naszej płyty i w pewnym sensie kulminacyjny moment tej podróży. To historia o ostatnim momencie 'normalności', ostatnich chwilach starego świata, który już właściwie runął, ale jeszcze nikt tego nie chce widzieć. I o kimś, kto cały czas ucieka, wywija się losowi, a w końcu trafia do miejsca, z którego nie da się wrócić.

Ostatnia noc lata to moment, w którym czujesz chłód i wiesz, że on musi przyjść. Jest tuż za rogiem. No i co wtedy robisz? Podpalasz lont. We wszystkim. W miłości też, bo u nas we wszystkim jest miłość" - dodaje.

Wcześniej zespół zaprezentował pięć singli: zaczęli od "Niepewności", wydanej w sierpniu 2020, potem był jeszcze niepokojący "Sen", przebojowe "Stracone" i "Odejdź" oraz piąty singel "Maria, Maria".

Dziwną Wiosnę tworzą: gitarzysta i wokalista Dawid Karpiuk, perkusista Łukasz Moskal i basista Wojtek Traczyk, którzy zaczęli grać razem w 2018 roku jako Superhuman Like Brando.