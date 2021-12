Czerwone Gitary w latach sześćdziesiątych były polską odpowiedzią na The Beatles. Niezwykle utalentowani muzycy nawet fizycznie przypominali Czwórkę z Liverpoolu. W 1966 roku w grupie występowali Jerzy Kossela, Krzysztof Klenczon, Bernard Dornowski, Seweryn Krajewski oraz Jerzy Skrzypczyk. Chwilę po wydaniu debiutanckiego albumu "To właśnie my", zespół zaproszono do świątecznego wydania programu "Tele-Echo".

Na kilka dni przed występem w programie, Jerzy Kossela, który wówczas dowodził w Gitarach, poprosił Krzysztofa Dzikowskiego o dokończenie świątecznego numeru, który później stał się piosenką "Dzień jeden w roku". Początkowo Kossela miał mieć rozpoczynające piosenkę słowa "jest taki dzień, bardzo ciepły, choć grudniowy" oraz część zwrotki. Miał powiedzieć Dzikowskiemu "Napisz świąteczną piosenkę, ale żeby to było bardziej o nastroju, o klimacie, bez tych wszystkich religijnych akcesoriów".

Reklama

Andrzej Piaseczny i Seweryn Krajewski na przekór 1 / 13 fot. Jacek Poremba Źródło: Sony Music Polska udostępnij

"W 1966 r., po wydaniu pierwszej dużej płyty Czerwone Gitary, były najpopularniejszą grupą w Polsce. Pewnym podsumowaniem tej popularności było zaproszenie nas przez Irenę Dziedzic do świątecznego wydania, niezwykle wtedy popularnego, dziś byśmy powiedzieli, talk show, "Tele-Echa". Przygotowaliśmy dwie tradycyjne kolędy ('Mizerna cicha' i 'Przybieżeli do Betlejem' - przyp. red.), jedną pastorałkę ('Mości gospodarzu' - przyp. red.), ale ja chciałem wykorzystać tak wielkie audytorium, żeby pokazać coś 'swojego'" - wspominał po latach Jerzy Kossela.



"Potem pytano mnie, czy były jakieś naciski w sprawie repertuaru. Otóż, nie. Zgodzono się na kolędy bez oporu, a ja jeszcze raz podkreślam, chciałem, żeby Czerwone Gitary zaśpiewały własną, oryginalną i stylową kompozycję. Tym bardziej, że miałem już pomysł na początek zaczynający się od słów "jest taki dzień, bardzo ciepły, choć grudniowy" i właściwie całą zwrotkę. Nie miałem jednak czasu tego dokończyć. Byłem wtedy wszystkim, kierownikiem administracyjnym, organizacyjnym, artystycznym. Planowałem koncerty, nagrania, a tu jeszcze coraz bardziej goniące terminy zarejestrowania programu pani Ireny" - tłumaczył Kossela.



Pogodzony ze światem Seweryn Krajewski 1 / 6 fot. Jacek Poremba Źródło: Sony Music udostępnij

Powstanie tekstu wspominał w rozmowie z natemat.pl także autor tekstu, Krzysztof Dzikowski. "Miałem napisać tekst, w którym od razu wiadomo, że chodzi o święta Bożego Narodzenia, ale nie mogły padać kluczowe słowa jak np. choinka. Nikt z ówczesnych rządzących miał się nie przyczepić do tego, że zespół śpiewa o świętach - takie to były czasy. Jurek sam wymyślił, by była o jednym dniu, kiedy jest zgoda i tak zostało" - mówił tekściarz, który napisał także m.in. słowa do przebojów "Anna Maria" czy "Ciągle pada". Jak się okazało, "świecka kolęda" okazała się strzałem w dziesiątkę, bo była ponoć śpiewana także na partyjnych zebraniach!

Numer powstawał pod ogromną presją czasu, ale na szczęście trafił w ręce prawdziwych specjalistów w komponowaniu. "Seweryn miał tę iskrę do tworzenia, więc jemu to zlecono. Zwykle najpierw powstaje muzyka, a potem tekst - w tym przypadku było odwrotnie. Zastrzegłem też, jak zawsze, że nie może być żadnych zmian w tekście" - wspominał Dzikowski.

Jerzy Kossela także zapamiętał tempo, w jakim powstał ten ponadczasowy przebój. "Kiedy do wyjazdu do Warszawy pozostało już tylko kilka dni, poprosiłem o pomoc Krzyśka Dzikowskiego. Dałem mu moją część tekstu, a on dopisał to "niebo-Ziemi, niebu-Ziemia". Miałem też już jakąś gotową melodię, ale nie bardzo byłem z niej zadowolony, a kiedy przeczytałem to, co przyniósł Krzysiek, byłem zadowolony jeszcze mniej. Wtedy wziął się za to Seweryn i to był strzał w dziesiątkę. W ciągu jednej nocy skomponował muzykę, a pracował pod wielką presją. Bowiem następnego dnia nagrywaliśmy, śpiewając... z kartki" - wspominał.



Wideo Czerwone Gitary - Dzień jeden w roku

Wersja wydana na EP-ce w 1967 różni się trochę od tej, którą powszechnie znamy - w niej brakuje smyczków, możemy za to usłyszeć dodatkowe organy Hammonda. Niedługo po nagraniu piosenki w studiu "Tele-Echa", Jerzy Kossela zrzekł się swoich funkcji w zespole, a w marcu 1967 roku opuścił zespół. "Dzień jeden w roku" zagościł na longplayu Czerwonych Gitar pod tym samym tytułem w 1976 roku.



W 2001 roku w rozmowie z "Wieczorem Wrocławia", Seweryn Krajewski przyznał, że jest to ulubiony utwór, który wyszedł spod jego pióra. "Dla mnie jest ideałem ze względu na melodyjność tej muzyki, ze względu na to, że o Bożym Narodzeniu już chyba nie można opowiedzieć prostszymi słowami. No i dochodzi fakt, że 'Dzień jeden w roku' nie osłuchał się tak, jak 'Anna Maria'" - powiedział Krajewski.

Na stronie internetowej Dzikowskiego można przeczytać, że muzyk także bardzo ceni ten utwór - czytamy, że "Ja i Seweryn darzymy tę piosenkę olbrzymim sentymentem. Towarzyszy ona nam, i nie tylko nam, w każde Boże Narodzenie. Nie zezwalamy, aby była ona wykorzystywana komercyjnie". Te słowa potwierdzają to, co powiedział w wywiadzie z natemat.pl, bo duet Krajewski/Dzikowski uważa, że ta piosenka jest "własnością wszystkich jak kolędy".

Wideo Andrzej Piaseczny Seweryn Krajewski - Dzień Jeden w Roku - Jest taki dzień

"Bardzo dużo artystów się do mnie zgłasza, by ją zagrać. Ta piosenka stała się 'własnością' wszystkich, jak kolędy, więc zawsze wyrażam zgodę - z jednym wyjątkiem. Z Sewerynem Krajewskim uznaliśmy, że nie jest to piosenka na sprzedaż. Nie pozwalamy na wykorzystywanie jej w reklamach, niektórzy pod płaszczykiem nagrania jej np. na potrzeby szkoły, podtykali marketingowe umowy z prawem do udzielania licencji. Jedna z dużych firm proponowała naprawdę sporą sumę" - wyznał autor "Dzień jeden w roku".

W plebiscycie przeprowadzanym cyklicznie w radiu RMF Classic, piosenka zajmuje wysokie miejsca na podium. W 2013, 2015, 2016 i 2019 roku pokonała inne przeboje (m.in. "Last Christmas" czy "Driving Home For Christmas") i została okrzyknięta "świątecznym przebojem wszech czasów". Jedynie w 2018 roku znalazła się na drugim miejscu i musiała ustąpić klasykowi Chrisa Rea.

----------------------------



Źródła:



Cyfrowa Biblioteka Polskiej Piosenki



Adam Halber, "Dzień jeden w roku", "Angora" nr 52/2011, Wydawnictwo Westa-Druk, Łódź 2011