Dżej Dżej (Big Cyc) szykuje solowy debiut. Zobacz teledysk "Dom" z udziałem jego syna

W połowie stycznia 2021 r. ukaże się debiutancki solowy album "Ósmy dzień tygodnia" Jacka Jędrzejaka, znanego jako Dżej Dżej lidera grupy Big Cyc.

Jacek "Dżej Dżej" Jędrzejak szykuje solowy debiut /Tomasz Urbanek/DDTVN /East News

"Dziwnie się czuję jako debiutant... I oto jest, piosenka o mnie, ale znam kilka osób, które też mogłyby ją zaśpiewać. To cokolwiek o naszym pokoleniu i o tym, że zawsze w końcu znajdujemy swoje miejsce na ziemi. Kosmos w którym oddychamy i żyjemy" - napisał na Facebooku Jacek Jędrzejak.

"Zrobiłem to. Spełniłem swoje kolejne marzenie. Nagrałem pierwszą solową płytę. Może zbyt późno, bo już siwe włosy na głowie, ale co tam, wystawię Was wszystkich na ciężką próbę" - dodał Dżej Dżej, który na scenie muzycznej obecny jest od połowy lat 80. (początkowo jako basista grupy Rokosz, od 1988 r. lider zespołu Big Cyc, później także muzyk formacji Czarno-Czarni).



Autorem wszystkich 10 piosenek nagranych domowym sposobem jest Dżej Dżej. Producentem płyty jest Robert Cichy, laureat Fryderyka 2019. Wokalista i gitarzysta znany jest z grup Chilli i June, a także współpracy z m.in. Anią Dąbrowską, Moniką Brodką i Anią Rusowicz. Muzycy po raz pierwszy współpracowali przy utworze "Będzie dym" Big Cyca z kwietnia 2019 r.

"Słychać, że artyści bawią się akordami i brzmieniem, a fani mogą spodziewać się zgrabnych, ale nie banalnych melodii, tekstów zmuszających do refleksji nad życiem, nie mniej jednak ze sporą dawką optymizmu" - czytamy w opisie płyty "Ósmy dzień tygodnia".

Do sieci właśnie trafił teledysk do pierwszego singla "Dom". W klipie na gitarze Dżej Dżejowi towarzyszy jego syn - Kacper Jędrzejak. Wideo zrealizował wielokrotnie nagradzany Darek Szermanowicz (Grupa#13), pracujący z takimi wykonawcami, jak m.in. Behemoth, Edyta Górniak, Agnieszka Chylińska, Kazik Staszewski, Kult, Stachursky. Szermanowicz z Big Cycem nakręcił teledysk "Nasz PRL" (2008), nominowany na festiwalu Yach Film.

Oto szczegóły płyty "Ósmy dzień tygodnia":

1. "Nerd"

2. "Kluczyki"

3. "Happy & Slowly"

4. "Mroczny rycerz"

5. "Sam"

6. "Dom"

7. "Zamknij drzwi"

8. "Zimny wiatr"

9. "Tofu, trotyl, wanilia"

10. "Sushi".