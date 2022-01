"Zrobiłem to. Spełniłem swoje kolejne marzenie. Nagrałem pierwszą solową płytę. Może zbyt późno, bo już siwe włosy na głowie, ale co tam, wystawię Was wszystkich na ciężką próbę" - mówił z okazji premiery płyty Dżej Dżej, który na scenie muzycznej obecny jest od połowy lat 80. (początkowo jako basista grupy Rokosz, od 1988 r. lider zespołu Big Cyc, później także muzyk formacji Czarno-Czarni).

Autorem wszystkich 10 piosenek nagranych domowym sposobem jest Dżej Dżej. Producentem płyty jest Robert Cichy, laureat Fryderyka 2019 i 2021. Wokalista i gitarzysta znany jest z grup Chilli i June, a także współpracy z m.in. Anią Dąbrowską, Moniką Brodką i Anią Rusowicz. Muzycy po raz pierwszy współpracowali przy utworze "Będzie dym" ( posłuchaj! ) Big Cyca z kwietnia 2019 r.

"Nerd" to już kolejny singel - po utworach "Dom", "Mroczny rycerz" i "Sam" - promujący album "Ósmy dzień tygodnia".

"W obecnych czasach człowiek stał się zwierzęciem jeszcze bardziej domowym. Świat mieści nam się w obrębie zegarka i telefonu. Otoczeni przez monitory komputerów tęsknimy za bliskością drugiego człowieka, walczymy z własnymi fobiami i ułomnościami" - czytamy w opisie nagrania.



Oto szczegóły płyty "Ósmy dzień tygodnia":

1. "Nerd"

2. "Kluczyki"

3. "Happy & Slowly"

4. "Mroczny rycerz"

5. "Sam"

6. "Dom"

7. "Zamknij drzwi"

8. "Zimny wiatr"

9. "Tofu, trotyl, wanilia"

10. "Sushi".