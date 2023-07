Dying Fetus wytaczają ciężkie działa na nowej płycie "Make Them Beg For Death"

"Make Them Beg For Death" - wyprodukowany przez Steve'a Wrighta i Marka Lewisa (miks) - będzie dziewiątym longplayem w ponad 30-letniej karierze deathmetalowców z Baltimore. Album ujrzy światło dzienne 8 września nakładem filadelfijskiej Relapse Records (CD, na kasecie i winylu, cyfrowo oraz jako limitowany boks, w którym poza CD znajdziemy naszywkę i plakat). Autorem okładki jest Daniel McBride.

"To kontynuacja (poprzedniego albumu z 2017 r. - przyp. red.) 'Wrong One To Fuck With'. Nie musimy brać udziału w deathmetalowym wyścigu zbrojeń. Zdążyliśmy już udowodnić, że potrafimy wytoczyć ciężkie działa. Można więc rzec, iż chodzi o to, by skierować je w odpowiednią stronę" - mówi Trey Williams, perkusista Dying Fetus.

"Gramy death metal po swojemu. Zaczynaliśmy, jak większość zespołów, w garażu, popijając piwo, bawiąc się tym w weekendy i szukając właściwego brzmienia metodą prób i błędów. Łączyliśmy style ulubionych grup - m.in. Suffocation, Obituary, Deicide i Cannibal Corpse; wokalną dwoistość Carcass - i robiliśmy z nich coś własnego. Nasza filozofia jest wciąż taka sama: komponować chwytliwe riffy, które zapadają w pamięć. Niezależnie od stylu, którym się parasz, zawsze staraj się sprawić, by ludzie chcieli do tego wracać" - dodał John Gallagher, grający na gitarze wokalista, lider i założyciel Dying Fetus.

Przypomnijmy, że Dying Fetus już niebawem zagrają dwa koncerty w Polsce. Podopiecznych Relapse Records zobaczymy 31 lipca w katowickim klubie P23 i 1 sierpnia na deskach warszawskiej Proximy.

Amerykanie opublikowali właśnie wideoklip do nowego singla "Feast Of Ashes". Możecie go zobaczyć poniżej:

Clip Dying Fetus Feast of Ashes

Oto lista kompozycji albumu "Make Them Beg For Death":

1. "Enlighten Through Agony"

2. "Compulsion For Cruelty"

3. "Feast Of Ashes"

4. "Throw Them In The Van"

5. "Unbridled Fury"

6. "When The Trend Ends"

7. "Undulating Carnage"

8. "Raised In Victory / Razed In Defeat"

9. "Hero's Grave"

10. "Subterfuge".