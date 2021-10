Dwayne "The Rock" Johnson zadebiutował jako raper. Zobacz teledysk "Face Off"!

Gwiazdor serii "Szybkich i wściekłych" oraz nowej wersji "Jumanji" ma już za sobą drobne doświadczenia muzyczne. W 2000 roku Johnson wystąpił jako hypeman w singlu Wyclefa Jeana "It Doesn't Matter". W 2016 roku na potrzeby animacji "Vaiana" nagrał piosenkę "You're Welcome", w której oprócz partii śpiewanych, aktor wykonał melodeklamację. Teraz The Rock zadebiutował jako pełnokrwisty raper na nowym albumie Tech N9ne.

"Face Off", w którym pojawił się aktor, promuje najnowszy album rapera, pt. "ASIN9NE". Oprócz Johnsona gościnnie wystąpili także Joey Cool i King Iso.

"Chodzi o plemię, chodzi o władzę / Jesteśmy głodni, pożeramy" - rapuje w kawałku The Rock.

"ASIN9NE" ukazał się 8 października 2021 roku. To 23. solowy album rapera Tech N9ne. Gościnnie, oprócz wymienionych raperów i Johnsona wystąpili na nim m.in. Lil Wayne, Shao Dow, Snow The Product, Russ i E-40.