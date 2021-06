Dua Lipa przedstawiła nowy singel "Love Again", który ma stanowić soundtrack nadchodzących wakacji. Piosenka promuje platynowy album "Future Nostalgia".

W utworze wykorzystano sample klasyka lat 90. - "Your Woman" White Town.

"Love Again" to najnowszy kawałek promujący platynowy album "Future Nostalgia", który przyniósł wokalistce nagrody BRIT i Grammy.

Płyta, z której pochodzą przeboje "Don't Start Now", "Physical", "Break My Heart" i "Levitating" miała też rekordową liczbę streamów na Spotify w 2020 roku.

Teledysk do "Love Again" utrzymany jest w klimacie z Dzikiego Zachodu. Widzimy więc Duę Lipę ujeżdżającą mechanicznego byka czy łapiącą clowny na lasso. Nie brakuje też tańczących kowbojów.



Odkąd w 2015 roku wydała pierwszy singel, Dua Lipa stała się jedną z najpopularniejszych młodych artystek. Jej imienny debiutancki album rozszedł się w nakładzie przekraczającym 6 milionów egzemplarzy, z kolei single z płyty znalazły 80 milionów nabywców. Przełomowy numer "New Rules" zapewnił Lipie tytuł najmłodszej solistki z 1,5 miliarda odsłon na YouTube.

Dua zapisała się na kartach historii w 2018 roku, jako pierwsza solistka z pięcioma nominacjami do BRIT. Nagrody otrzymała w kategoriach Brytyjski przełom (British Breakthrough Act) oraz Brytyjska solistka (British Female Solo Artist).

Następnie Dua zdobyła dwie statuetki Grammy jako Najlepszy nowy artysta (Best New Artist) i Najlepsze taneczne nagranie (Best Dance Recording) za numer "Electricity", nagrany we współpracy z Silk City.



Platynowy albumu "Future Nostalgia" otrzymał 6 nominacji do Grammy i zdobył nagrodę w kategorii Najlepszy popowy album wokalny. Płyta zapewniła artystce również dwie statuetki BRIT (Najlepsza solistka, Album roku) podczas gali w 2021 roku. Tym samym Dua Lipa stała się 5-krotną laureatką brytyjskiej nagrody.



"Future Nostalgia" jest dotąd najczęściej kupowaną płytą w 2021 roku w Wielkiej Brytanii. Od premiery album spędził 37 tygodni w top 10 notowania.