Dua Lipa poprowadziła program Jimmy'ego Kimmela

Dua Lipa poprowadziła specjalny odcinek programu wieczornego Jimmy'ego Kimmela. Jakie tematy poruszyła w monologu na początku show?

Dua Lipa sprawdziła się w nowej roli /Simone Joyner /Getty Images

Pochodząca z Kosowa brytyjska wokalistka Dua Lipa w ostatnim czasie coraz skuteczniej podbija Stany Zjednoczone. Świetne recenzje zebrał tam jej album "Future Nostalgia", który ukazał się 27 marca.

Reklama

Na nim znalazły się takie przeboje jak "Don't Star Now", "Physical" i "Break My Heart", które podbiły nie tylko radiostacje, ale również i TikToka.

"Jestem zdobywczynią dwóch Grammy, a mój ostatni album zdobył dwa miliardy streamów" - przedstawiła się wokalistka.



Clip Dua Lipa Physical

W swoim otwierającym program monologu, Dua Lipa potwierdziła, że to jej prawdziwe imię oraz dodała, że posiada 17 tatuaży (o trzech opowiedziała nieco dokładniej).

Wideo Guest Host Dua Lipa Interviews Gwen Stefani

Piosenkarka - zdając sobie sprawę, że ma wśród fanów głównie ludzi młodych - zdecydowała się puścić fragment swoich piosenek kilku starszym osobom i sprawdzić ich reakcję.



W trakcie programu Dua Lipa porozmawiała też z jedną ze swoich ulubionych wokalistek, czyli Gwen Stefani. Gwiazdy ujawniły, że wkrótce będzie można je usłyszeć w duecie.

Efekt współpracy usłyszymy na nowej płycie Duy "Club Future Nostalgia", na którym znajdą się remiksy wypuszczonych na poprzedniej płycie piosenek. Stefani pojawia się w numerze "Physical".



Wideo Dua Lipa’s Guest Host Monologue on Jimmy Kimmel Live

Płyta trafi do sprzedaży 21 sierpnia. Tydzień wcześniej do sieci trafi wyczekiwana wersja utworu "Levitating", do której dograły się Madonna i Missy Elliot, a remiksem zajęła się The Black Madonna.