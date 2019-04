​Dua Lipa nagra piosenkę dla Jamesa Bonda? Film "Shatterhand" w kwietniu 2020 r.

Coraz głośniej mówi się o tym, że piosenkę do powstającego filmu o przygodach Jamesa Bonda zaśpiewa Dua Lipa.

Dua Lipa ma na swoim koncie sporo osiągnięć /Karwai Tang/WireImage /Getty Images

25. obraz z cyklu przygód agenta 007 reżyseruje Cary Joji Fukunaga, który ostatnio pracował przy serialu "Maniac". Premiera nowej odsłony serii planowana jest 8 kwietnia 2020 r.

Plotki o tym, że brytyjska gwiazda pop Dua Lipa nagrywa nową piosenkę do Bonda pojawiały się już od dłuższego czasu. Jeszcze w 2018 r. wokalistka pytana o swoje zaangażowanie w tworzenie utworu do 25. Bonda miała zapewnić, że "z przyjemnością by go zaśpiewała". "Ale jeszcze nie dostałam takiej propozycji" - dodawała.

Podczas przygotowań do kolejnej, 25. części filmu, w ostatniej chwili zrezygnował z pracy reżyser Danny Boyle, twórca m.in. takich filmów jak "Trainspotting" czy "Slumdog. Milioner z ulicy".

Kolejną część serii przygód Jamesa Bonda reżyseruje Cary Joji Fukunaga, który ostatnio pracował przy serialu "Maniac" z Jonah Hillem i Emmą Stone. Za zasadniczą część scenariusza odpowiadają Neal Purvis i Robert Wade, a Scott Z. Burns zajął się poprawkami. Zdjęcia już trwają w Norwegii. Nadchodzące dzieło roboczo zatytułowano "Shatterhand".

W roli agenta Jej Królewskiej Mości ponownie wystąpi Daniel Craig. Udział potwierdzili także Naomie Harris (Miss Moneypenny), Ben Whishaw (Q), Lea Seydoux i Rory Kinnear. Nagrodzony Oscarem za rolę w "Bohemian Rhapsody", Rami Malek ma tym razem być czarnym charakterem. Oprócz niego do obsady dołączył także Billy Magnussen. Amerykanin zagra agenta CIA, którego drogi krzyżują się z Bondem.



Przypomnijmy, że "bondowskie" utwory nagrali już m.in. Shirley Bassey, Adele, Sam Smith, Emeli Sande, Tina Turner czy Chris Cornell.

23-letnia Dua Lipa jest obecnie jedną z najpopularniejszych brytyjskich wokalistek na świecie. Piosenkarka mająca kosowskie korzenie, ma już na koncie m.in. po dwie statuetki Grammy i MTV Europe Music Awards oraz trzy nagrody Brit Awards.

Wokalistka obecnie szykuje następcę debiutanckiego albumu "Dua Lipa" z czerwca 2017 roku, na którym znalazły się takie przeboje jak "Be The One", "Blow Your Mind (MWAH)", "IDGAF" oraz "New Rules". W studiu wspiera ją Nile Rodgers, lider funkowej grupy Chic i ceniony producent mający na koncie przeboje Sister Sledge, Diany Ross, Davida Bowie, INXS, Duran Duran, Madonny i Daft Punk ("Get Lucky").

W 2018 r. mogliśmy usłyszeć Lipę w utworze "One Kiss" nagranym z Calvinem Harrisem, przeboju "Electricity" z Silk City i duecie z włoskim tenorem Andreą Bocellim ("If Only").

Wokalistka wypuściła też piosenkę "Swan Song" promującą film "Alita: Battle Angel".



Clip Dua Lipa Swan Song (From Alita: Battle Angel)